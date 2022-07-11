1,2,3 aylık zam farkı! Hesaplara 5 bin 365 lira yatırılıyor! Emekliler o tarihte paralarını ceplerine koyacak! ZAMLI ödeme takvimi ve yeni maaş tablosu...

Milyonlarca emekli merakla bekledikleri Temmuz zammını öğrendi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Haziran ayı enflasyon rakamını açıkladı. Buna göre geçtiğimiz ay enflasyonla yüzde 4,98 olarak kaydedildi. Bununla birlikte SSK, Bağ-Kur emeklisi ve memur emeklisinin zam oranı da ortaya çıktı. Buna göre; SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 42.35 zam yapılırken, memur emeklilerinin Temmuz zammı ise yüzde 41.69 olarak gerçekleşti. Maaşları yüzde 41.69 artan yaklaşık 2 milyon memur emeklisinin zam farkları belirlenen tarihte hesaplara aktarılacak. Kimi emekliler 1 aylık, kimileri 3 aylık zam farkı alacak. İşte detaylar...