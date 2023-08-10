PODCAST CANLI YAYIN
takvim.com.tr Ekonomi Galerileri

12.000 TL'ye Eskişehir'de satılık arsa! Prefabrik, tiny house, bungalov, 2+1 betonarme ev yapmak isteyenlere müjde! Milli Emlak duyurdu

Ağustos ayına özel sunulan yeni fırsatlar, hem mülkiyet sahibi olmak isteyen vatandaşlara hem de yatırım yapmak isteyen kişilere cazip alternatifler sunuyor. Özellikle konut sektöründe yaşanan talep artışıyla beraber, hazine arazilerinin değerlendirilmesi ekonomik dengeleri korumaya yönelik bir çaba olarak görülebilir. İşte Milli Emlak tarafından satışa sunulan araziler...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 10 Ağustos 2023, 18:26 Güncelleme 10 Ağustos 2023, 18:26
12.000 TL’ye Eskişehir’de satılık arsa! Prefabrik, tiny house, bungalov, 2+1 betonarme ev yapmak isteyenlere müjde! Milli Emlak duyurdu 1

Yayımlanan yeni satış ilanları, özellikle konut imarlı arsalar ve konut yapımı için uygun alanlar üzerine dikkat çekerek vatandaşlara yeni fırsatlar sunmayı amaçlıyor. Bu adım, hem konut ihtiyacını karşılamayı hem de ekonomik büyümeyi desteklemeyi amaçlayan bir yaklaşımın yansıması olarak önemli bir adım olarak değerlendirilebilir. İşte Milli emlak tarafından satışa sunulan Ağustos 2023 arsa ilanları...

12.000 TL’ye Eskişehir’de satılık arsa! Prefabrik, tiny house, bungalov, 2+1 betonarme ev yapmak isteyenlere müjde! Milli Emlak duyurdu 2
ESKİŞEHİR 12000 TL'YE SATILIK ARSA
SATIŞ BİLGİLERİ
Tahmin Edilen İhale Bedeli ₺12.000,00
Teminat Bedeli ₺3.600,00
Uygun Yüzölçümü 832,00 m²
İhale Tarihi 10/08/2023
İhale Saati 15:00
İletişim Adresi https://eskisehir.csb.gov.tr/
Telefon (222) 230 39 54
12.000 TL’ye Eskişehir’de satılık arsa! Prefabrik, tiny house, bungalov, 2+1 betonarme ev yapmak isteyenlere müjde! Milli Emlak duyurdu 3
KONYA KARAPINAR SATILIK ARSA
SATIŞ BİLGİLERİ
Tahmin Edilen İhale Bedeli ₺64.000,00
Teminat Bedeli ₺19.200,00
Uygun Yüzölçümü 790,00 m²
SON DAKİKA