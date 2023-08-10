12.000 TL'ye Eskişehir'de satılık arsa! Prefabrik, tiny house, bungalov, 2+1 betonarme ev yapmak isteyenlere müjde! Milli Emlak duyurdu

Ağustos ayına özel sunulan yeni fırsatlar, hem mülkiyet sahibi olmak isteyen vatandaşlara hem de yatırım yapmak isteyen kişilere cazip alternatifler sunuyor. Özellikle konut sektöründe yaşanan talep artışıyla beraber, hazine arazilerinin değerlendirilmesi ekonomik dengeleri korumaya yönelik bir çaba olarak görülebilir. İşte Milli Emlak tarafından satışa sunulan araziler...
Yayımlanan yeni satış ilanları, özellikle konut imarlı arsalar ve konut yapımı için uygun alanlar üzerine dikkat çekerek vatandaşlara yeni fırsatlar sunmayı amaçlıyor. Bu adım, hem konut ihtiyacını karşılamayı hem de ekonomik büyümeyi desteklemeyi amaçlayan bir yaklaşımın yansıması olarak önemli bir adım olarak değerlendirilebilir. İşte Milli emlak tarafından satışa sunulan Ağustos 2023 arsa ilanları...