Bayram öncesi Carrefour, A101, ŞOK, PTTAVM ve BİM markette yağ fiyatlarına okkalı indirim

A101, Bim, Carrefour ve Tarım Kredi Kooperatifi gibi büyük market zincirlerinin başlattığı kampanyalar, 5 litrelik şişelerde 229 TL'den başlayan fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Özellikle Torku, Oba ve Sırma gibi bilinen markalarda yaşanan bu düşüş, bütçesini korumak isteyenler için önemli bir fırsat sunuyor. Peki, hangi markette hangi marka daha avantajlı? İşte en güncel fiyat analizi, marka karşılaştırmaları ve tasarruf etmek için pratik ipuçları…