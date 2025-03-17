PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Galerileri

Bayram öncesi Carrefour, A101, ŞOK, PTTAVM ve BİM markette yağ fiyatlarına okkalı indirim

Mart ayı itibarıyla ayçiçek yağı fiyatlarında yaşanan %10-15'lik düşüşler, tüketicilerin yüzünü güldürdü. A101, Bim, Carrefour ve Tarım Kredi Kooperatifi gibi büyük market zincirlerinin başlattığı kampanyalar, 5 litrelik ayçiçek yağı şişelerini 229 TL'den başlayan fiyatlarla sunarak bütçe dostu seçenekler yaratıyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :18 Mart 2025 , 08:53 Güncelleme Tarihi :18 Mart 2025 , 08:53
Bayram öncesi Carrefour, A101, ŞOK, PTTAVM ve BİM markette yağ fiyatlarına okkalı indirim

A101, Bim, Carrefour ve Tarım Kredi Kooperatifi gibi büyük market zincirlerinin başlattığı kampanyalar, 5 litrelik şişelerde 229 TL'den başlayan fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Özellikle Torku, Oba ve Sırma gibi bilinen markalarda yaşanan bu düşüş, bütçesini korumak isteyenler için önemli bir fırsat sunuyor. Peki, hangi markette hangi marka daha avantajlı? İşte en güncel fiyat analizi, marka karşılaştırmaları ve tasarruf etmek için pratik ipuçları…

Bayram öncesi Carrefour, A101, ŞOK, PTTAVM ve BİM markette yağ fiyatlarına okkalı indirim

Hangi Market, Hangi Markada Avantajlı?

En Ucuz 5 Litrelik Yağlar:

Torku & Oba (A101): 229 TL (45,80 TL/lt)

Sırma (Carrefour): 256,30 TL (51,26 TL/lt)

TMO (Tarım Kredi): 270 TL (54 TL/lt)

Bayram öncesi Carrefour, A101, ŞOK, PTTAVM ve BİM markette yağ fiyatlarına okkalı indirim

Orta Segment:

Çotanak & Safya (Bim): 297,50 TL (59,50 TL/lt)

Yurda, Vera, Evin (A101, Şok): 305 TL (61 TL/lt)

Bayram öncesi Carrefour, A101, ŞOK, PTTAVM ve BİM markette yağ fiyatlarına okkalı indirim

Premium Ürünler:

Tarım Kredi Anadolu: 304 TL (60,80 TL/lt)

Trakyağ (PTT AVM): 449,88 TL (%9 indirimli)

Bayram öncesi Carrefour, A101, ŞOK, PTTAVM ve BİM markette yağ fiyatlarına okkalı indirim

Torku, Oba ve Vera gibi markalarda en düşük fiyat avantajı A101'de.

Şok'ta Evin markası 305 TL'ye satılıyor.

Carrefour'da Sırma markası, litre başına 51 TL ile orta segmentte dengeli bir seçim.

Bayram öncesi Carrefour, A101, ŞOK, PTTAVM ve BİM markette yağ fiyatlarına okkalı indirim

Online Alışverişe Dikkat:

PTT AVM'de Trakyağ ve Abalı gibi markalarda %5-9 indirim var, ancak fiyatlar fiziksel marketlere göre yüksek.

Bayram öncesi Carrefour, A101, ŞOK, PTTAVM ve BİM markette yağ fiyatlarına okkalı indirim
Marka Market Fiyat (5 Lt) Litresi Avantaj
Torku/Oba A101 229 TL 45,80 TL En ekonomik seçenek
Sırma Carrefour 256,30 TL 51,26 TL Kalite-fiyat dengesi
Bayram öncesi Carrefour, A101, ŞOK, PTTAVM ve BİM markette yağ fiyatlarına okkalı indirim

TMO Tarım Kredi Kooperatifi 270 TL 54 TL Devlet üretimi

Trakyağ (İndirimli) PTT AVM 449,88 TL 89,98 TL Premium tercih

Not: Fotoğraflar takvim.com.tr arşivinden ve kurumların resmi sitelerinden alınmıştır

Kaynak: takvim.com.tr ve A101, Bim, Carrefour ve PTT AVM resmi web siteleri (Mart 2025)