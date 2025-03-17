Bayram öncesi Carrefour, A101, ŞOK, PTTAVM ve BİM markette yağ fiyatlarına okkalı indirim

A101, Bim, Carrefour ve Tarım Kredi Kooperatifi gibi büyük market zincirlerinin başlattığı kampanyalar, 5 litrelik şişelerde 229 TL'den başlayan fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Özellikle Torku, Oba ve Sırma gibi bilinen markalarda yaşanan bu düşüş, bütçesini korumak isteyenler için önemli bir fırsat sunuyor. Peki, hangi markette hangi marka daha avantajlı? İşte en güncel fiyat analizi, marka karşılaştırmaları ve tasarruf etmek için pratik ipuçları…
En Ucuz 5 Litrelik Yağlar:
Torku & Oba (A101): 229 TL (45,80 TL/lt)
Sırma (Carrefour): 256,30 TL (51,26 TL/lt)
TMO (Tarım Kredi): 270 TL (54 TL/lt)
Orta Segment:
Çotanak & Safya (Bim): 297,50 TL (59,50 TL/lt)
Yurda, Vera, Evin (A101, Şok): 305 TL (61 TL/lt)
Premium Ürünler:
Tarım Kredi Anadolu: 304 TL (60,80 TL/lt)
Trakyağ (PTT AVM): 449,88 TL (%9 indirimli)
PTT AVM'de Trakyağ ve Abalı gibi markalarda %5-9 indirim var, ancak fiyatlar fiziksel marketlere göre yüksek.
TMO Tarım Kredi Kooperatifi 270 TL 54 TL Devlet üretimi
Trakyağ (İndirimli) PTT AVM 449,88 TL 89,98 TL Premium tercih
Not: Fotoğraflar takvim.com.tr arşivinden ve kurumların resmi sitelerinden alınmıştır
Kaynak: takvim.com.tr ve A101, Bim, Carrefour ve PTT AVM resmi web siteleri (Mart 2025)