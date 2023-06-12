120 ay vadeyle Halkbank konut kredisi fırsatı! 1.200.000 TL nakit destek! Haziran 2023 kredi taksit ve faiz oranları! Ziraat, Garanti, Akbank....
Halkbank konut kredisi kampanyası başta olmak üzere birçok banka tarafından sunulan konut kredileri merak edildi. Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar en uygun kredileri araştırmaya başladı. Ziraat, Garanti, YapıKredi, Akbank, İş Bankası tarafından duyurulan kampanyaları sizler için derledik. İşte detaylar...
12.06.2023 09:39 - Son Güncelleme: 12.06.2023 09:39
Halkbank tarafından sunulan kampanyalar kapsamında konut kredileri merak ediliyor. Ev sahibi olmak isteyenlere peş peşe müjde verildi. İşte bankalar tarafından sunulan konut kredisi kampanyalar...