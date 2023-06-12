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Haberler Ekonomi 120 ay vadeyle Halkbank konut kredisi fırsatı! 1.200.000 TL nakit destek! Haziran 2023 kredi taksit ve faiz oranları! Ziraat, Garanti, Akbank....

120 ay vadeyle Halkbank konut kredisi fırsatı! 1.200.000 TL nakit destek! Haziran 2023 kredi taksit ve faiz oranları! Ziraat, Garanti, Akbank....

Halkbank konut kredisi kampanyası başta olmak üzere birçok banka tarafından sunulan konut kredileri merak edildi. Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar en uygun kredileri araştırmaya başladı. Ziraat, Garanti, YapıKredi, Akbank, İş Bankası tarafından duyurulan kampanyaları sizler için derledik. İşte detaylar...

takvim.com.tr
12.06.2023 09:39 - Son Güncelleme: 12.06.2023 09:39
120 ay vadeyle Halkbank konut kredisi fırsatı! 1.200.000 TL nakit destek! Haziran 2023 kredi taksit ve faiz oranları! Ziraat, Garanti, Akbank....

Halkbank tarafından sunulan kampanyalar kapsamında konut kredileri merak ediliyor. Ev sahibi olmak isteyenlere peş peşe müjde verildi. İşte bankalar tarafından sunulan konut kredisi kampanyalar...

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120 ay vadeyle Halkbank konut kredisi fırsatı! 1.200.000 TL nakit destek! Haziran 2023 kredi taksit ve faiz oranları! Ziraat, Garanti, Akbank....

HESAPLI EVİM KONUT KREDİSİ (2. EL KONUT)

Kredi Tutarı (TL) Kredi Vadesi(Ay) Aylık Faiz Oranı (%) Tahsis Ücreti (TL) Taksit Tutarı (TL)
100.000 120 1,29 500 1.642,87
1.200.000 120 1,34 6000 20.161,44
120 ay vadeyle Halkbank konut kredisi fırsatı! 1.200.000 TL nakit destek! Haziran 2023 kredi taksit ve faiz oranları! Ziraat, Garanti, Akbank....

AKBANK

Faiz Oranı
%2,90

Aylık Taksit
29.970,16 TL

Toplam Ödeme
3.607.045 TL

120 ay vadeyle Halkbank konut kredisi fırsatı! 1.200.000 TL nakit destek! Haziran 2023 kredi taksit ve faiz oranları! Ziraat, Garanti, Akbank....

İŞ BANKASI

Faiz Oranı
%2,85

Aylık Taksit
29.512,73 TL

Toplam Ödeme
3.551.553 TL

120 ay vadeyle Halkbank konut kredisi fırsatı! 1.200.000 TL nakit destek! Haziran 2023 kredi taksit ve faiz oranları! Ziraat, Garanti, Akbank....

Garanti BBVA

Faiz Oranı
%2,92

Aylık Taksit
30.153,60 TL

Toplam Ödeme
3.629.482 TL

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