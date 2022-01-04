1.2 milyonun maaşına en az 1.000 zam müjdesi! En düşük maaş yüzde 66.6 arttı! İşte SSK Bağ-Kur emeklisinin 2022 yılı mevcut zamlı maaşları
Milyonlarca emeklinin heyecanla beklediği zamlı maaşlar dün itibariyle belli oldu. Akşam saatlerinde Kabine Toplantısı sonrası açıklama yapan Başkan Erdoğan emekli ve memurlara bir müjdeli haberi daha duyurdu. Erdoğan yaptığı açıklamada en düşük emekli maaşının 2.500 TL'ye çıktığını açıkladı. Bu kapsamda en düşük emekli aylığı yüzde 66.6 artışla 2500 lira olarak hesaplandı. Ayrıca Ocak ayı itibarıyla aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 6429 liraya, en düşük memur emekli aylığı 4289 liraya çıkmış oldu. Yaşanan bu gelişmelerin hemen ardından emekliler ne kadar maaş alacağını öğrenmek istiyor.
04.01.2022 08:09
- Son Güncelleme: 04.01.2022 08:09
1.2 milyonun maaşına en az 1.000 zam müjdesi! En düşük maaş yüzde 66.6 arttı! SSK Bağ-Kur emeklisinin 2022 yılı mevcut zamlı maaşları ile ilgili müjdeler peşi sıra geldi. 2021 yılının ikinci altı ayının enflasyonuna göre SSK ve Bağ-Kur'lular yüzde 25.47, memur emeklileri ise yüzde 27.47 zam aldı. Ayrıca Cumhurbaşkanlığı Kabinesi sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan bir müjde daha geldi. Erdoğan en düşük emekli aylığı 2 bin 500 liraya yükseltildiğini duyurdu. Öte yandan zamlı maaşlar bu ayın 17'sinden itibaren hesaplara yatırılacak.
2021'in ikinci yarısındaki enflasyon, yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak artışı yüzde 25.47 olarak gerçekleşti.