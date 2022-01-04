1.2 milyonun maaşına en az 1.000 zam müjdesi! En düşük maaş yüzde 66.6 arttı! İşte SSK Bağ-Kur emeklisinin 2022 yılı mevcut zamlı maaşları

1.2 milyonun maaşına en az 1.000 zam müjdesi! En düşük maaş yüzde 66.6 arttı! SSK Bağ-Kur emeklisinin 2022 yılı mevcut zamlı maaşları ile ilgili müjdeler peşi sıra geldi. 2021 yılının ikinci altı ayının enflasyonuna göre SSK ve Bağ-Kur'lular yüzde 25.47, memur emeklileri ise yüzde 27.47 zam aldı. Ayrıca Cumhurbaşkanlığı Kabinesi sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan bir müjde daha geldi. Erdoğan en düşük emekli aylığı 2 bin 500 liraya yükseltildiğini duyurdu. Öte yandan zamlı maaşlar bu ayın 17'sinden itibaren hesaplara yatırılacak.