TOKİ'den yeni yıl müjdesi! Cebinde, bankasında, yastık altında 11 bin TL'si olanlar yaşadı! 118 TL'lik 3+1 evler ayda 592,79 TL taksitle...
Yeni yıla az bir süre kala ev ve iş yeri almak isteyenler harıl harıl TOKİ'den uyguna sıfır konut satışlarını araştırıyor. TOKİ'den yapılan açıklamaya göre; çekiliş ve kura olmadan açık satış yolu ile konut ve iş yeri satışları yapılmaya başlandı. 118 TL'lik 3+1 daireyi 592,79 TL başlangıç taksit bedeli ile kolayca alabilirsiniz. Üstelik 180 vade imkanı da sunuluyor. Cebinde, yastık altında, bankada nakiti olanlar 11.855,88 TL peşinatı ödedikten sonra 3+1 dairesine kavuşabilecek. İşte TOKİ'nin 97 adet konut, 407 adet dükkan ve 48 adet ofis satış ilanı...
TOKİ'den yeni yıl müjdesi! Cebinde, bankasında, yastık altında 11 bin TL'si olanlar yaşadı! 118 TL'lik 3+1 evler ayda 592,79 TL taksitle alıcılarını bekliyor. Ev sahibi olmak isteyenler, iş için ofis, dükkan arayanlar, uygun fiyata iş yeri almak isteyenler TOKİ'nin ilanlarını yakından takip ediyor. TOKİ yeni ilanlarını yayınladı. Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında konut, iş yeri ve ofis satışları başladı. Hem de çekilişssiz, kurasız.... İşte detaylı bilgiler...
NE ÇEKİLİŞ NE KURA! HİÇBİRİ YOK!
TOKİ orta gelirli vatandaşlara yönelik satış ilanı duyurdu. 133 bin TL, 118 bin TL, 127 bin TL, 124 bin TL, 132 bin TL, 135 bin TL, 134 bin TL, 141 bin TL'ye konut satışları başladı.
Örneği 133.428,84 TL'lik brüt 106,63 olan bir konutu 10,00 peşinat oranı ile 13.342,88 peşinat vererek, ayda 667,14 TL ödeyip alabilirsiniz. Bu konut için TOKİ 180 vade imkanı da sunduğunu açıkladı.
Detaylar için TOKİ'nin aşağıda yer alan linkteki internet adtrsine uğrayarak projeleri inceleyebilirsiniz.
Ya da brüt 51,63 olan ve fiyatı 448.481,25 TL'lik bir iş yerini 44.848,13 peşinat vererek alabilirsiniz. TOKİ bu iş yeri için başlangıç taksit bedeli olarak 2.242,41 TL talep ediyor.