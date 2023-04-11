%12 EK ZAM NETLEŞTİ! EYT, SSK, Bağkur emekliye %31 İNTİBAK + 8.551 TL + Memura 13.950 TL! Tüm maaşlar sil baştan yenileniyor! 3 ay sonra...

Milyonlarca emekli ve memur Temmuz zammını merak edip araştırıyor. Ocak ayında yapılan yılın ilk zammı sonrası gözler 2. zam için Temmuz verisine kilitlendi. Şimdiden 3 aylık enflasyon farkı 12,52 olarak kayda geçti. Böylelikle yeni hesaplamalar oluştu. Peki, Temmuzda emekli ve memur maaşları ne kadar olacak? Emekliye intibak artışı gelecek mi? İşte merak edilenler...