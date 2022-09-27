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Haberler Ekonomi 12 ay ödemesiz 350.000 TL veriliyor! 18-35 yaş arasındakilere veriliyor! Hemen alabilirsiniz

12 ay ödemesiz 350.000 TL veriliyor! 18-35 yaş arasındakilere veriliyor! Hemen alabilirsiniz

Halk Bankasının liderlik ettiği habere göre vatandaşlar kredi çekmek amacıyla zorlu şartlara boyun eğmek mecburiyetinde kalmayacak. Herkese düşük faiz imkanları ile kredi çekebilecek. Halkbank Girişimci Kredileri yüksek miktarlarda kredi alma basitliği da sağlıyor. Bu sayede pandeminin zorlu koşullarından kurtularak ekonomik olarak güçlenebilecekler.

takvim.com.tr
27.09.2022 12:17 - Son Güncelleme: 27.09.2022 12:17
12 ay ödemesiz 350.000 TL veriliyor! 18-35 yaş arasındakilere veriliyor! Hemen alabilirsiniz

Ekonomiyi tekrardan canlandırmak amacıyla son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Devlet doğrultusundan tespit edilen kurallara göre gereksinim sahiplerine belirli miktarlarda kredi çekme basitliği sağlanacak. Bu sayede zor halde olan vatandaşlar amacıyla yeni bir sevindirici haber oldu. Haberin detayları ise metnin devamında!

GALERİ DEVAM EDİYOR
12 ay ödemesiz 350.000 TL veriliyor! 18-35 yaş arasındakilere veriliyor! Hemen alabilirsiniz

Yeni iş fikirleri ve buluşlar "Halkbank Girişimci Kredileri" ile gerçeğe dönüşürken, kredi başvuruları Halkbank şubelerinden yapılıyor. Girişimcilerin yeni iş kurmalarını, ekonomik yaşama katılmalarını desteklerken zamandan da tasarruf edilmesi amaç ediniliyor.

12 ay ödemesiz 350.000 TL veriliyor! 18-35 yaş arasındakilere veriliyor! Hemen alabilirsiniz

Ekonomik zorluklar son günlerde pek çok bireyin hayat standartlarını düşürmektedir. Bu düşüş devlet büyüklerini harekete geçirerek bankalarla detaylı anlaşmalar yapmaya itmiştir.

12 ay ödemesiz 350.000 TL veriliyor! 18-35 yaş arasındakilere veriliyor! Hemen alabilirsiniz

Bu anlaşmaların neticeleri her gün haber sayfalarına düşmektedir. Yeni gelen duyurulara göre Kadın girişimcilere yönelik yeni bir paket hazırlanmıştır. Bu paket dahilinde 350 bin TL'ye varan kredi çekme olanağı tanınmıştır.

12 ay ödemesiz 350.000 TL veriliyor! 18-35 yaş arasındakilere veriliyor! Hemen alabilirsiniz

Yüksek miktarlarda kredi çekme imkânına sahip şahıslara ödeme basitliği da sağlanmaktadır. Buna göre kredileri 12 ay ödemesiz verilmektedir.

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