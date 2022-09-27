12 ay ödemesiz 350.000 TL veriliyor! 18-35 yaş arasındakilere veriliyor! Hemen alabilirsiniz

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Halk Bankasının liderlik ettiği habere göre vatandaşlar kredi çekmek amacıyla zorlu şartlara boyun eğmek mecburiyetinde kalmayacak. Herkese düşük faiz imkanları ile kredi çekebilecek. Halkbank Girişimci Kredileri yüksek miktarlarda kredi alma basitliği da sağlıyor. Bu sayede pandeminin zorlu koşullarından kurtularak ekonomik olarak güçlenebilecekler.
27.09.2022 12:17 - Son Güncelleme: 27.09.2022 12:17
Ekonomiyi tekrardan canlandırmak amacıyla son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Devlet doğrultusundan tespit edilen kurallara göre gereksinim sahiplerine belirli miktarlarda kredi çekme basitliği sağlanacak. Bu sayede zor halde olan vatandaşlar amacıyla yeni bir sevindirici haber oldu. Haberin detayları ise metnin devamında!