12 ay ödemesiz 350.000 TL veriliyor! 18-35 yaş arasındakilere veriliyor! Hemen alabilirsiniz

Ekonomiyi tekrardan canlandırmak amacıyla son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Devlet doğrultusundan tespit edilen kurallara göre gereksinim sahiplerine belirli miktarlarda kredi çekme basitliği sağlanacak. Bu sayede zor halde olan vatandaşlar amacıyla yeni bir sevindirici haber oldu. Haberin detayları ise metnin devamında!