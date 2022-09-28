EYT'den bağımsız 40-41-42 yaşında erken emeklilik müjdesi! 4000 günlük prim farkı kapanacak! 4A,4B 1996-1998-1999 yıl girişlilerin bekleme süresi bitecek!

Alın teri dökerek çalışan milyonlarca çalışan emekli olmayı bekliyor. Öncelikle şunu belirtmek gerekir ki erken emekli olmak için belirli prim gün sayısını ve yaş şartını doldurmak aranan en önemli koşullar arasında bulunuyor. Bu koşullar tamamlandıktan sonra Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) gidilerek emeklilik işlemleri tamamlandıktan sonra vatandaşlar emekli olabiliyor. SSK'lı ile Bağkur'luların emekli olabilmesi için gerekli prim şartı arasında 4000 güne varan fark bulunuyor. Yaş haddinden emeklilikte dahi fark 1800 güne ulaşıyor. İşte erken emeklilik yolları hakkında detaylar...