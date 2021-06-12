Olduğu yerden hızlıca çakıldı patır patır patlatayacak! Uzmanlardan altın fiyatları ikazı: Temmuz başı en az...

Geçtiğimiz haftalarda altın fiyatlarında yaşanan fırlayış sonrası alış satış fiyatları tepetaklak oldu. Peş peşe 6-7 gündür düşüşte olan altın fiyatları büyük ve küçük ölçekteki yatırımcısını şaşırtıyor. Yeni güne de değer kaybıyla başlayarak düşüşünü üst üste beşinci güne taşıyan altının gram fiyatı, saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,8 altı civarında 510 lira seviyelerinden işlem görüyor. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in bir alt kuruluşu olan Fitch Solutions Ons altın için yıl sonu ve 2022 yılı beklentisini açıkladı. Bununla birlikte pek çok uzman altın fiyatlarıyla ilgili önemli uyarılarda bulundu.

12.06.2021 08:50 - Son Güncelleme: 12.06.2021 08:50 BU GALERİYİ PAYLAŞ





