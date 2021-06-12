Olduğu yerden hızlıca çakıldı patır patır patlatayacak! Uzmanlardan altın fiyatları ikazı: Temmuz başı en az...
Geçtiğimiz haftalarda altın fiyatlarında yaşanan fırlayış sonrası alış satış fiyatları tepetaklak oldu. Peş peşe 6-7 gündür düşüşte olan altın fiyatları büyük ve küçük ölçekteki yatırımcısını şaşırtıyor. Yeni güne de değer kaybıyla başlayarak düşüşünü üst üste beşinci güne taşıyan altının gram fiyatı, saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,8 altı civarında 510 lira seviyelerinden işlem görüyor. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in bir alt kuruluşu olan Fitch Solutions Ons altın için yıl sonu ve 2022 yılı beklentisini açıkladı. Bununla birlikte pek çok uzman altın fiyatlarıyla ilgili önemli uyarılarda bulundu.
Mayıs ayından bu yana yükselişiyle dikkatleri üzerine çeken altın fiyatlarında bu hafta yaşanan düşüşler yatırımcısından büyük şaşkınlık yarattı. Altının gram fiyatı, yeni güne de değer kaybıyla başlayarak düşüşünü üst üste beşinci güne taşıdı. ABD tahvil getirilerindeki düşüşün desteğiyle altının ons fiyatı yeniden 1.880-1.900 dolar arasında geziniyor. Fitch Ratings'in bir alt kuruluşu olan Fitch Solutions Ons altın için yıl sonu ve 2021 yılı beklentisini açıkladı. Aynı zamanda uzmanlar altın ve gümüş fiyatlarıyla ilgili büyük ve küçük ölçekteki yatırımcıyı uyardı.
2000 DOLARA GÖTÜRECEK BİR DİNAMİK OLACAK MI?
Ata Yatırım Cem Tözge A Para'da emtia fiyatları üzerine değerlendirmelerde bulundu. Altın fiyatlarının ABD 10 yıllık tahvil faizlerine bağlı olarak hareket izlediğini ifade eden Tözge, "Ons altın için 2000 dolarlar konuşulmaya başlanacaktır. Ancak ben altında 2000 dolarla götürecek güçlü bir dinamik görmüyorum" dedi.