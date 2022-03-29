📣11,90 TL’den evinize geliyor! 💸11 ayın sultanı Ramazan’a özel ürünler ŞOK şubelerinde sizleri bekliyor! 🔎ŞOK aktüel ürünler kataloğu…

Her hafta Çarşamba günleri birbirinden güzel ürünler uygun fiyatlarla satışa sunuluyor ve Ramazan öncesi mutfak ve diğer kategorilerden ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. 11 ayın sultanı Ramazan'a özel ürünler ŞOK şubelerinde sizleri bekliyor. ŞOK aktüel ürünler kataloğunda 30 Mart itibariyle satışa çıkacak seçenekler arasında Finish bulaşık tableti 90'lı 71,95 TL'den, Sleepy bebek bezi 74,90 TL'den, Kumsal tava 79,95 TL'den evlerinize geliyor. Güncel ŞOK aktüel ürünler kataloğunu haberimizden inceleyerek alacaklarınızı belirleyebilirsiniz.