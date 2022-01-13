1.157 lira müjdesi! Emeklilere ikinci bir ek zam mı verilecek? EYT ve 3600 ek gösterge son dakika haberleri nedir? O tarihte...

Polis, hemşire, din görevlisi ve öğretmenlerin maaşlarına yansıyacak ek gösterge kapsamında, emekli aylıkları 1.157 TL daha artacak. 3 Ocak itibariyle emekli maaşlarında yapılan yeni zam oranlarının ardından, 2022 yılının ilk yarısında gelmesi beklenen yeni oran sonrasında en düşük memur emeklisinin maaşı da bu sayede bir hayli yükselmiş olacak.