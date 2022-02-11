1.150 TL’yi anında alabilirsiniz! Faturanız ile birlikte PTT’ye gitmeniz yeterli! Doğalgaz desteği başvuru şartları ise…
Devletten dar gelirli ailelere karşılıksız yardımlar gelmeye devam ediyor ve en dikkat çekenler arasında doğalgaz fatura desteği yer alıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ihtiyaç sahibi olan, belirlenen şartları taşıyan vatandaşlara 1.150 TL'ye kadar doğalgaz desteği sağlıyor. Faturanız ile birlikte PTT'ye gitmeniz yeterli. Henüz başvurusunu tamamlamamış olanlar Doğalgaz desteği başvuru şartları ile ilgili araştırmalarını hızlandırdı. İşte konuya dair son gelişmeler!
2022 yılının en dikkat çeken konuları arasında doğalgaz desteği yer alıyor ve kimlerin bu imkandan yararlanabileceği merak ediliyor. Doğalgaz desteği başvuru şartları neler, başvurular başladı mı? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanır oldu. Konuyla ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'tan açıklama geldi mi, son gelişmeler neler? Faturanız ile birlikte PTT'ye giderek anında 1.150 TL'ye kadar doğalgaz desteği alabiliyorsunuz. İşte ayrıntılar!
DOĞAL GAZ DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?
Hali hazırda her yıl hanelere kömür yardımı yapılıyordu. Bu yıl ilk kez doğal gaz desteği de yapılacak. Bakan Yanık konuya ilişkin "Kömür yardımlarını uzun süredir yapıyoruz artık doğal gaz ile ilgili de bir çalışma yaptık. Hem eğer ihtiyaç varsa ya da henüz doğal gaz ulaşmadıysa kömür yardımı devam ediyor.