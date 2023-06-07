11.250 TL asgari ücret! SON 23 GÜN! Masada 3 formül var! İşçiye, emekliye, memura toplu zam! %37 ara zamla yeni MAAŞ TABLOSU...

ZAM NE KADAR OLACAK?

Asgari ücrete ilk 6 aylık enflasyon yansıtılırsa, bu tahmine göre halen 8 bin 506 lira 80 kuruş olan net asgari ücret 10 bin 329 lira 80 kuruşa yükselecek. Eğer refah payı da eklenirse bu durumda artış yüzde 25, yüzde 30 ya da 35'i bulabilecek. Yüzde 25 bir artış yapılması halinde net asgari ücret 10 bin 633 liraya yükselecek. Geçen yıl Temmuz'daki gibi yüzde 30'luk bir ara zam yapılırsa, net asgari ücret 11 bin 58 liraya çıkacak. Yüzde 35'lik bir zam ise net asgari ücreti 11 bin 484 liraya taşıyacak.