11.250 TL asgari ücret! SON 23 GÜN! Masada 3 formül var! İşçiye, emekliye, memura toplu zam! %37 ara zamla yeni MAAŞ TABLOSU...
Asgari ücret zammı için nefesler tutuldu. Temmuz 2023 itibariyle yapılacak ara zam için formüller masaya yatırıldı. Memur, işçi ve emekliye yapılacak zam için %35-%40 hesabı yapıldı. Yeni zamlı maaşlarını merak eden milyonlarca vatandaş zamlı maaş tablosuynu araştırıyor. İşte 2023 Temmuz zamlı asgari ücret hesabı...
07.06.2023 20:51 - Son Güncelleme: 07.06.2023 20:56
2023 asgari ücret ara zammı için tarih araştırmaları başladı. Temmuz 2023 itibariyle yapılacak zam için hesaplar ortaya çıktı. İşte 2023 asgari ücret hesabı...
ZAM NE KADAR OLACAK?
Asgari ücrete ilk 6 aylık enflasyon yansıtılırsa, bu tahmine göre halen 8 bin 506 lira 80 kuruş olan net asgari ücret 10 bin 329 lira 80 kuruşa yükselecek. Eğer refah payı da eklenirse bu durumda artış yüzde 25, yüzde 30 ya da 35'i bulabilecek. Yüzde 25 bir artış yapılması halinde net asgari ücret 10 bin 633 liraya yükselecek. Geçen yıl Temmuz'daki gibi yüzde 30'luk bir ara zam yapılırsa, net asgari ücret 11 bin 58 liraya çıkacak. Yüzde 35'lik bir zam ise net asgari ücreti 11 bin 484 liraya taşıyacak.