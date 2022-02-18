1100 TL pandemi yardımı dağıtılıyor! Ödemeler PTT kartı olmayanların konutlarına teslim edilecek! TC'sinin son hanesi 0, 2, 4, 6, 8 olanlar...

Pandemi dönemimnde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından dağıtılan 1100 TL sosyal yardım ödemelerinin devam edip etmediği ve sonuç sayfaları araştırılıyor. Vatandaşlar 1100 TL pandemi destek ödemesinen nasıl yararlanabileceği konusunda açıklamaları yakından takip ediyor. Bilindiği üzere pandemi destek paraları başvuru yapılarak alınabiliyordu. Vatandaşlar e-Devlet üzerinden hem başvuru yapıp hem de sonuç sorgulama işlemlerini gerçekleştirebiliyordu. Faz 3 ödemeleri devam ediyor. Peki ödemelerden nasıl faydalanılabilir? İşte Bakanlık tarafından konuya ilişkin açıklama...