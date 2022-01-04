1.100 TL pandemi destek yardım parası başvurusu nasıl yapılır? 2022 sosyal yardım başvuru şartları! Pandemi destek sonuçları…

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından pandemi döneminde ihtiyaç sahiplerine verilmeye başlanan 1.100 TL sosyal yardım parasının 2022 yılında da devam edip etmediği merak konusu oldu. 1. ve 2. faz başvuruların tamamlandığı 3. faz başvuruların ise devam ederken bir yandan da başvurusu onaylanan vatandaşların ödemeleri de yapılmaya devam ediyor. İlk kez başvuracak olanlar 1.100 TL pandemi destek yardım parası başvurusu nasıl yapılır? 2022 sosyal yardım başvuru şartları araştırmalarını yapılıyor. Peki pandemi destek sonuçları nereden sorgulanır?