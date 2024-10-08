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EMEKLİ MAAŞI İÇİN 5 TAHMİN | SSK ve Bağ-Kurluya %16.43 memur emeklisine %12.20 zam! Emekli Ocak'ta ne kadar zam alacak?

Yaklaşık 16 milyon emekli, Ocak zammını şimdiden hesaplamaya başladı. Bilindiği üzere SSK ve Bağ-Kurluların da maaşları 6 aylık enflasyon rakamlarına göre belirleniyor. 3 aylık enflasyon verileri netleşti geriye 3 veri daha kaldı. Peki SSK ve Bağ-Kurlunun zamlı Ocak maaşı ne kadar olacak? İşte 16 milyon için 5 tahmin.

Çığıl Ön Yener takvim.com.tr Çığıl Ön Yener
Giriş Tarihi :08 Ekim 2024 , 12:09 Güncelleme Tarihi :08 Ekim 2024 , 12:19
EMEKLİ MAAŞI İÇİN 5 TAHMİN | SSK ve Bağ-Kurluya %16.43 memur emeklisine %12.20 zam! Emekli Ocak’ta ne kadar zam alacak?

Milyonlarca emeklinin gözü Ocak zammına çevrildi. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarına Ocak ayında 2024'ün ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam yansıtılacak. Memurlar ve memur emeklileri ise yüzde 6 zam ve 2024'ün ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 10'u aşan kısmı kadar fark alacak.

EMEKLİ MAAŞI İÇİN 5 TAHMİN | SSK ve Bağ-Kurluya %16.43 memur emeklisine %12.20 zam! Emekli Ocak’ta ne kadar zam alacak?

SSK ve Bağ-Kur'luların zam oranını, memur emeklilerinin enflasyon farkını gösterecek 6 aylık enflasyon verisinden şu ana kadar 3'ü belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Temmuz ayı enflasyonunu yüzde 3.23, Ağustos enflasyonunu 2.47, Eylül enflasyonunu yüzde 2.97 olarak açıkladı. Temmuz-Eylül enflasyonu buna göre yüzde 8.92 olarak gerçekleşti. 3 ayda SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 8.92 artış oluşurken, memur emeklilerinin de enflasyon farkı alacağı ortaya çıktı. Gözler kalan 3 veriye çevrildi. Ancak enflasyon tahminleri Ocak zamlarına ilişkin ipuçlarını veriyor.

EMEKLİ MAAŞI İÇİN 5 TAHMİN | SSK ve Bağ-Kurluya %16.43 memur emeklisine %12.20 zam! Emekli Ocak’ta ne kadar zam alacak?

* ORTA VADELİ PROGRAM: 2024 yıl sonu enflasyonu tahmini yüzde 41.5 olarak açıklandı. Bu tahmin gerçekleşirse, ikinci 6 aylık enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin artışı yüzde 13.44 olarak gerçekleşecek. Memur emeklileri bu orana göre yüzde 3.13 enflasyon farkıyla yüzde 9.31 zam alabilecek. En memur emeklisi aylığı 19 bin 225 lirayı bulacak.

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