EMEKLİ MAAŞI İÇİN 5 TAHMİN | SSK ve Bağ-Kurluya %16.43 memur emeklisine %12.20 zam! Emekli Ocak’ta ne kadar zam alacak?

Milyonlarca emeklinin gözü Ocak zammına çevrildi. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarına Ocak ayında 2024'ün ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam yansıtılacak. Memurlar ve memur emeklileri ise yüzde 6 zam ve 2024'ün ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 10'u aşan kısmı kadar fark alacak.

SSK ve Bağ-Kur'luların zam oranını, memur emeklilerinin enflasyon farkını gösterecek 6 aylık enflasyon verisinden şu ana kadar 3'ü belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Temmuz ayı enflasyonunu yüzde 3.23, Ağustos enflasyonunu 2.47, Eylül enflasyonunu yüzde 2.97 olarak açıkladı. Temmuz-Eylül enflasyonu buna göre yüzde 8.92 olarak gerçekleşti. 3 ayda SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 8.92 artış oluşurken, memur emeklilerinin de enflasyon farkı alacağı ortaya çıktı. Gözler kalan 3 veriye çevrildi. Ancak enflasyon tahminleri Ocak zamlarına ilişkin ipuçlarını veriyor.