SSK ve Bağ-Kur emeklileri, bu hafta yapılacak olan Kabine toplantısında sunulacak ek zam tekliflerini büyük bir merak ve heyecanla bekliyorlar. Bu teklifler, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a takdim edilecek ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın birlikte yürüttükleri çalışmaların bir sonucu olarak hazırlandı. Ocak ayında yapılan zammın ardından emekliler arasında ortaya çıkan maaş farklılıklarının giderilmesi, bu tekliflerin ana hedeflerinden biri.
Emeklileri yakından ilgilendiren yeni düzenlemeler için son viraja girildi. Emekli maaşı zammı düzenlemeleri kapsamında, emeklilere refah payı ve en düşük emekli maaşı olmak üzere 2 önemli düzenleme yapılacak. Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK), Bağ-Kur emeklisi ve memur emeklisi arasında oluşan zam farkını gidermek amacıyla adımlar atılacak.Yapılan açıklamalara göre, refah payı ve 7500 TL olarak uygulanan en düşük emekli maaşı için 2 ayrı zam hesaplaması yapılacak. Peki, emekliye ek zam düzenlemesi ne zaman yürürlüğe girecek? SSK, Bağ-Kur maaşları en düşük ne kadar olacak? İşte merak edilenler...
İKİ FARKLI FORMÜL MASADA
Ek zam için iki ana formül öne çıkıyor. Birincisi, Ocak ayında memur emeklilerine yapılan yüzde 49.25'lik zammın SSK ve Bağ-Kur emeklilerine de uygulanarak, emekli maaşları arasındaki farkın kapatılması. İkinci formül ise, Ocak-Temmuz dönemindeki zam oranlarının eşitlenmesine dayanıyor. Bu formül, Temmuz zammı hesaplamalarını da içeriyor ve yılın ilk yarısındaki enflasyon oranlarına göre ayarlanacak.
YENİ TABAN AYLIK ÜZERİNDE ÇALIŞMALAR
Ayrıca, en düşük emekli aylığı ödemesi için de yeni bir düzenleme gündemde. Şu anda 7 bin 500 lira olan taban aylık, yüzde 45 civarında bir refah payı artışıyla 10 bin liranın üzerine çıkabilir. Bu artış, emeklilerin mali durumunu iyileştirmeye yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.