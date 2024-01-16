1 Emeklileri yakından ilgilendiren yeni düzenlemeler için son viraja girildi. Emekli maaşı zammı düzenlemeleri kapsamında, emeklilere refah payı ve en düşük emekli maaşı olmak üzere 2 önemli düzenleme yapılacak. Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK), Bağ-Kur emeklisi ve memur emeklisi arasında oluşan zam farkını gidermek amacıyla adımlar atılacak.Yapılan açıklamalara göre, refah payı ve 7500 TL olarak uygulanan en düşük emekli maaşı için 2 ayrı zam hesaplaması yapılacak. Peki, emekliye ek zam düzenlemesi ne zaman yürürlüğe girecek? SSK, Bağ-Kur maaşları en düşük ne kadar olacak? İşte merak edilenler...

2 İKİ FARKLI FORMÜL MASADA

Ek zam için iki ana formül öne çıkıyor. Birincisi, Ocak ayında memur emeklilerine yapılan yüzde 49.25'lik zammın SSK ve Bağ-Kur emeklilerine de uygulanarak, emekli maaşları arasındaki farkın kapatılması. İkinci formül ise, Ocak-Temmuz dönemindeki zam oranlarının eşitlenmesine dayanıyor. Bu formül, Temmuz zammı hesaplamalarını da içeriyor ve yılın ilk yarısındaki enflasyon oranlarına göre ayarlanacak.