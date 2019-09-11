11 Eylül bankaların konut kredisi ihtiyaç kredisi taşıt kredisi faiz oranları!

11 Eylül Yapıkredi Garanti İNG Akbank Ziraat Vakıfbank Halkbank konut kredisi ihtiyaç kredisi taşıt kredisi faiz oranları! Kredi faizlerinin düşmesiyle beraber bankaların faiz oranları oldukça fazla araştırılmaya devam ediyor. Bu bağlamda bir banka daha faiz indirdi. TEB'den yapılan yeni açıklamaya göre, banka konut sahibi olmak veya konuta yatırım yapmak isteyen tüm müşterilerine yüzde 1,20 faiz oranında konut kredisi sağlıyor. Özel bankalarda konut kredisi faiz oranları 1.90-2.50 bantları arasında yer alıyordu. Konut kredisinde olduğu gibi ihtiyaç ve taşıt kredisinde de faizler düşüyor. Yeni haftanın ilk gününde konut kredisi faiz oranları yoğun şekilde aranıyor. Özellikle TEBB, Yapıkredi, Garanti, İNGBank, Akbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank'ın konut, ihtiyaç ve taşıt kredisi faizleri binlerce kişinin takibinde.

11.09.2019 16:57 - Son Güncelleme: 11.09.2019 16:59 BU GALERİYİ PAYLAŞ





