11 Eylül bankaların konut kredisi ihtiyaç kredisi taşıt kredisi faiz oranları!
11 Eylül Yapıkredi Garanti İNG Akbank Ziraat Vakıfbank Halkbank konut kredisi ihtiyaç kredisi taşıt kredisi faiz oranları! Kredi faizlerinin düşmesiyle beraber bankaların faiz oranları oldukça fazla araştırılmaya devam ediyor. Bu bağlamda bir banka daha faiz indirdi. TEB'den yapılan yeni açıklamaya göre, banka konut sahibi olmak veya konuta yatırım yapmak isteyen tüm müşterilerine yüzde 1,20 faiz oranında konut kredisi sağlıyor. Özel bankalarda konut kredisi faiz oranları 1.90-2.50 bantları arasında yer alıyordu. Konut kredisinde olduğu gibi ihtiyaç ve taşıt kredisinde de faizler düşüyor. Yeni haftanın ilk gününde konut kredisi faiz oranları yoğun şekilde aranıyor. Özellikle TEBB, Yapıkredi, Garanti, İNGBank, Akbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank'ın konut, ihtiyaç ve taşıt kredisi faizleri binlerce kişinin takibinde.
TEB'DEN KREDİ FAİZ İNDİRİMİ AÇIKLAMASI
TEB'den yapılan yeni açıklamaya göre, banka konut sahibi olmak veya konuta yatırım yapmak isteyen tüm müşterilerine yüzde 1,20 faiz oranında konut kredisi sağlıyor. TEB'in yeni konut kredisi kampanyasından faydalanmak isteyenler, dosya masrafı ve kredi tutarı üst limiti olmadan, 120 aya kadar olan tüm vadelerde yüzde 1,20 faiz oranlı konut kredisi alabiliyor.
TEB İhtiyaç kredisi: %1.29
TEB Taşıt kredisi: % 1.45
Merkez Bankası'nın faiz indirim kararının ardından bankalar elini taşın altına koydu. Birçok banka faiz oranının 24'ten 19.75'e düşmesi sonrası faiz oranlarını cazip seviyelere geçti. Özellikle konut kredisinde yüzde 2'li seviyelerden 1.4'lü seviyelere gelindi. Kamu bankalarında bu oran yüzde 1'in altına düştü. Konut satışları patlarken, taşıt satışları da hareketlendi. Özellikle ikinci el pazarında hareketlilik tavan yaptı. Vatandaşlar ihtiyaç, taşıt ve konut kredisinin en uygun seçeneklerini araştırıyor. Peki, en uygun konut, ihtiyaç taşıt, kredisi hangi bankada? İşte 11 Eylül kredi faiz oranları...
MERKEZ BANKASI'NIN KARARI ETKİLİ OLDU
Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya uzun süre faizi sabit tuttu. Faizin yüksek olması inşaat sektörü başta olmak üzere birçok alanda sıkıntı yarattı. Görev değişikliğinin ardından ilk toplantıda faiz indirimi gerçekleşti. Radikal bir adım atan Merkez Bankası yüzde 24'lük faizi psikolojik sınır olarak belirtilen yüzde 20'nin hemen altına 19.75'e çekti.
Faiz indiriminin ardından dolarda tahmin edildiği gibi sert bir dalgalanma olmadı. Dolar sınırlı tepki gösterirken, kısa sürede düşüşe geçti. Böylece faiz düşerse dolar çıkar söylemleri de boşa çıkmış oldu. Merke Bankası'nın kademeli olarak faizi düşürmesi, düşüşlerin de kredi faizlerine olumlu yansıması bekleniyor.
ATEŞİ ZİRAAT BANKASI YAKTI
Merkez Bankası'nın faiz indirim kararının hemen ertesinde Ziraat Bankası'ndan flaş bir açıklama geldi. Ziraat Bankası, "Konut kredisi faiz oranları 0.99 olarak güncellenmiştir" dedi. Yapılan açıklama sonrası vatandaşlar bankaya hücum etti, konut sektörü yeniden atak yaptı.