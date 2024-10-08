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11 çay markasında zararlı madde bulundu: Gıda boyası, ilaç... Marketlerden acil toplatma kararı alındı

Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye'de satışa sunulan 619 ürün arasında sağlığa zararlı bileşenler tespit edilen 11 çay markasını duyurdu. Yapılan incelemelerde, bu çayların içerdiği gıda boyası ve ilaç etken maddeleri gibi zararlı bileşenler, halk sağlığını tehdit ettiği gerekçesiyle toplatma kararı alındı. Peki, bu çay markaları neler? İşte merak edilenler...

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Giriş Tarihi :08 Ekim 2024 , 09:19 Güncelleme Tarihi :08 Ekim 2024 , 09:19
11 çay markasında zararlı madde bulundu: Gıda boyası, ilaç... Marketlerden acil toplatma kararı alındı

Tarım ve Orman Bakanlığı, guvenilirgida.tarimorman.gov.tr adresinde yayımladığı liste ile Türkiye'de üretilen veya satılan 619 ürüne 'sakıncalı' ibaresi ekledi. Bu ürünlerin sağlık açısından risk taşıdığı belirtildi.

11 çay markasında zararlı madde bulundu: Gıda boyası, ilaç... Marketlerden acil toplatma kararı alındı

Türkiye'de Çay Tüketimi ve Sakıncalı Ürünler

Avrupa'nın en fazla çay tüketen ülkeleri arasında yer alan Türkiye'de, 81 ilde dağıtımı yapılan ve yüz binlerce vatandaş tarafından tüketilen bu ürünler insan sağlığını tehlikeye atabilecek içeriklere sahip.

11 çay markasında zararlı madde bulundu: Gıda boyası, ilaç... Marketlerden acil toplatma kararı alındı

Bakanlık, yapılan incelemelerde özellikle 11 çay markasında gıda boyası ve ilaç etken maddelerinin tespit edildiğini açıkladı.

Gıda boyası ve ilaç etken maddeleri gibi zararlı bileşenler içerdiği görülen çaylar hakkında marketlerden toplatma kararı verilirken, üretici firmalara ağır cezalar kesileceği açıklandı.

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