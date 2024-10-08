11 çay markasında zararlı madde bulundu: Gıda boyası, ilaç... Marketlerden acil toplatma kararı alındı

Tarım ve Orman Bakanlığı, guvenilirgida.tarimorman.gov.tr adresinde yayımladığı liste ile Türkiye'de üretilen veya satılan 619 ürüne 'sakıncalı' ibaresi ekledi. Bu ürünlerin sağlık açısından risk taşıdığı belirtildi.
Türkiye'de Çay Tüketimi ve Sakıncalı Ürünler
Avrupa'nın en fazla çay tüketen ülkeleri arasında yer alan Türkiye'de, 81 ilde dağıtımı yapılan ve yüz binlerce vatandaş tarafından tüketilen bu ürünler insan sağlığını tehlikeye atabilecek içeriklere sahip.
Bakanlık, yapılan incelemelerde özellikle 11 çay markasında gıda boyası ve ilaç etken maddelerinin tespit edildiğini açıkladı.
Gıda boyası ve ilaç etken maddeleri gibi zararlı bileşenler içerdiği görülen çaylar hakkında marketlerden toplatma kararı verilirken, üretici firmalara ağır cezalar kesileceği açıklandı.