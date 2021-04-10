Artık hemen halledilebilecek! Bankalarda yeni dönem başlıyor! Tüm işlemler...

Bankalarda yeni dönem başlıyor ve o tarihten sonra tüm işlemler artık tek tıkla rahatlıkla yapılacak. Vatandaşlar için önemli kolaylıklar sağlayan kararlar devreye alınıyor. Birçok kalemde bankacılık sektörüne önemli düzenlemeler getirildi. Böylece bankacılık sektöründe hem vatandaş hem de sektör için bir dizi kolaylık getiren yeni dönem başladı. Düzenlemeler vakit ve para kaybının önüne geçiyor. Müşterinin şubeye gitmeye mahkum edildiği dönem bitiyor. 10 maddelik düzenlemeye gidildi. İşte alınan kararlar...

10.04.2021 16:20 - Son Güncelleme: 10.04.2021 16:20 BU GALERİYİ PAYLAŞ





