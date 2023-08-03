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%10,6 FARK NETLEŞTİ! Ocak 2024 zamlı yeni MAAŞ TABLOSU! SSK, Bağkur'luya en az 11.500 TL, memura 24.332 TL! 10000,11000,12000 alanlar...

Son dakika TÜİK tarafından açıklanacak enflasyon verileri heyecanla bekleniyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 3 Ağustos'ta (bugün) yapacağı açıklama ile enflasyon verilerini kamuoyu ile paylaşacak. Bu veriler, memur ve SSK, Bağ-Kur emekli maaşları için gelecek yılın Ocak ayındaki zam oranlarının belirlenmesinde önemli bir rol oynayacak ve beklentileri şekillendirecek kritik bir referans olacak. Buna göre Ocak 2023 için zamlı maaş tablosu şekillenmeye başlıyor. İlk tahminler ve TÜİK enflasyon verilerine göre memur ve emekli maaş tablosu şekilleniyor. İşte Ocak 2024 zammı için ilk tahminler ve maaş hesaplamaları...

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Giriş Tarihi 03 Ağustos 2023, 06:57 Güncelleme 03 Ağustos 2023, 07:30
%10,6 FARK NETLEŞTİ! Ocak 2024 zamlı yeni MAAŞ TABLOSU! SSK, Bağkur’luya en az 11.500 TL, memura 24.332 TL! 10000,11000,12000 alanlar... 1

2024 Ocak zammı için ilk ipucu geldi ve yeni emekli maaş zammı için hesaplama yapıldı. Buna göre, Ocak ayında en düşük emekli kök maaşı belirlendi. İşte TUİK enflasyon verileri sonrası SSK, Bağkur emeklisi ve memura yapılacak zam hesabı...

%10,6 FARK NETLEŞTİ! Ocak 2024 zamlı yeni MAAŞ TABLOSU! SSK, Bağkur’luya en az 11.500 TL, memura 24.332 TL! 10000,11000,12000 alanlar... 2

2023 TEMMUZ ENFLASYON ORANI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) yarın Temmuz ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak. Enflasyon oranı TÜFE, saat 10.00'daTÜİK tarafından 3 Ağustos Perşembe günü açıklanacak. Veriler açıklandığında haberimizde yer alacak.

%10,6 FARK NETLEŞTİ! Ocak 2024 zamlı yeni MAAŞ TABLOSU! SSK, Bağkur’luya en az 11.500 TL, memura 24.332 TL! 10000,11000,12000 alanlar... 3

Temmuz ayı enflasyon beklenti anketi, 17 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı

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