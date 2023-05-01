10.280, 11.058, 12.500 TL! Mayıs 2023 YENİ ASGARİ ÜCRET açıklaması! Temmuz maaşları için 7 ŞABLON! %21.43 oranlı refah payı, işçi zammı, ara zam...
Yeni asgari ücret zammı için araştırmalar hızlandı. Milyonlarca çalışan Başkan Erdoğan'ın 1 Mayıs 2023 günü vereceği müjdeyi bekliyor. Bu nedenle asgari ücret zammı hakkında yapılan açıklamalar yakından takip ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin 1 Mayıs İşçi Bayramı vesilesiyle attığı mesajda asgari ücrete ara zam açıklamasında bulundu. 10.280, 11.058, 12.500 TL gibi tutarların yer aldığı masada enflasyon oranlarına ve refah payına dikkat edilerek hesaplamalar yapılıyor. İşte uzmanlar tarafından yapılan yeni zamlı asgari ücret hesabı ve Bakan Bilgin'in açıklaması...
01.05.2023 12:37 - Son Güncelleme: 01.05.2023 12:37
Bakan Bilgin'den yeni asgari ücret açıklaması. Milyonlarca kişi tarafından beklenen asgari ücret zammı için hesaplar yapıldı. 7 farklı hesaba göre maaş tablosu ortaya çıktı. Bakan Bilgin tarafından verilen müjde sonrası refah payı, kamu işçilerine toplu zam ve ara zam hakkında detaylar merak ediliyor. İşte yeni zamlı asgari ücret hesabı ve Bakan Bilgin'in açıklaması....