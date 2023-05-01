10.280, 11.058, 12.500 TL! Mayıs 2023 YENİ ASGARİ ÜCRET açıklaması! Temmuz maaşları için 7 ŞABLON! %21.43 oranlı refah payı, işçi zammı, ara zam...

Bakan Bilgin'den yeni asgari ücret açıklaması. Milyonlarca kişi tarafından beklenen asgari ücret zammı için hesaplar yapıldı. 7 farklı hesaba göre maaş tablosu ortaya çıktı. Bakan Bilgin tarafından verilen müjde sonrası refah payı, kamu işçilerine toplu zam ve ara zam hakkında detaylar merak ediliyor. İşte yeni zamlı asgari ücret hesabı ve Bakan Bilgin'in açıklaması....