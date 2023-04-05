Vatandaşlara, ek 2.715,19 TL tutarında karşılıksız ödeme yapılacak! Bayram gelmeden bayram havası yaşanıyor!

Engelli ve yetim durumda olan vatandaşların pek çoğu, geçimlerini sağlamakta güçlük çekmektedir. Bu zorlu süreçte, Vakıflar Genel Müdürlüğü muhtaçlık aylığı ile yardımcı olmaktadır. Ancak, muhtaçlık aylığı için gerekli şartların sağlanması gerekmektedir. 2023 muhtaçlık aylığı başvuru ve şartlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar için, Vakıflar Genel Müdürlüğü Başkanlığı tarafından verilecek olan muhtaçlık maaşı hakkında detaylı bilgi sunuyoruz.