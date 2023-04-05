RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Ekonomi Vatandaşlara, ek 2.715,19 TL tutarında karşılıksız ödeme yapılacak! Bayram gelmeden bayram havası yaşanıyor!

Vatandaşlara, ek 2.715,19 TL tutarında karşılıksız ödeme yapılacak! Bayram gelmeden bayram havası yaşanıyor!

Maddi sıkıntı içinde olan ve kendi kazançlarını sağlayamayan vatandaşlar, muhtaçlık aylığına başvuru işlemlerini gerçekleştirmek için Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne başvuruda bulunmaktadır. Vakıflar Genel Müdürlüğü, muhtaçlık aylığı için başvuruların online olarak yapılabilmesine imkan tanımaktadır. Başvuru yapmak isteyenler, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün resmi web sitesinde yer alan başvuru formunu doldurarak işlemi tamamlayabilirler.

05.04.2023 11:32 - Son Güncelleme: 05.04.2023 11:32
Vatandaşlara, ek 2.715,19 TL tutarında karşılıksız ödeme yapılacak! Bayram gelmeden bayram havası yaşanıyor!

Engelli ve yetim durumda olan vatandaşların pek çoğu, geçimlerini sağlamakta güçlük çekmektedir. Bu zorlu süreçte, Vakıflar Genel Müdürlüğü muhtaçlık aylığı ile yardımcı olmaktadır. Ancak, muhtaçlık aylığı için gerekli şartların sağlanması gerekmektedir. 2023 muhtaçlık aylığı başvuru ve şartlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar için, Vakıflar Genel Müdürlüğü Başkanlığı tarafından verilecek olan muhtaçlık maaşı hakkında detaylı bilgi sunuyoruz.

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Vatandaşlara, ek 2.715,19 TL tutarında karşılıksız ödeme yapılacak! Bayram gelmeden bayram havası yaşanıyor!

MUHTAÇLIK AYLIĞI ŞARTLARI NELERDİR?

Muhtaçlık aylığı, herkese verilen bir yardım değildir. Bu nedenle, başvuruda bulunacak kişilerin belirli şartları sağlaması gerekmektedir. Muhtaçlık aylığı için gerekli şartlar şunlardır:

Vatandaşlara, ek 2.715,19 TL tutarında karşılıksız ödeme yapılacak! Bayram gelmeden bayram havası yaşanıyor!

En az %40 ve üzeri oranda engelli olmak,

Anne ve babasını kaybetmiş olmak,

Kendi kendine bakamayacak derecede muhtaç durumda olmak.

Bu şartları sağlayan kişiler, Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne başvurarak muhtaçlık aylığı alabilirler.

Vatandaşlara, ek 2.715,19 TL tutarında karşılıksız ödeme yapılacak! Bayram gelmeden bayram havası yaşanıyor!

MUHTAÇLIK AYLIĞI NEREYE YATAR?

Muhtaçlık aylığı başvurusunda bulunan kişilerin maaşlarının nereden yatacağı da merak edilmektedir. Gerekli şartları sağlayan ve muhtaçlık maaşı alabilecek kişilere, PTT şubeleri ve Ziraat Bankası üzerinden adlarına hesap açılacaktır.

Vatandaşlara, ek 2.715,19 TL tutarında karşılıksız ödeme yapılacak! Bayram gelmeden bayram havası yaşanıyor!

Kişiler açılan bu hesaplar üzerinden istedikleri banka üzerinden muhtaçlık maaşlarını çekebilirler.

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