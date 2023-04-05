Vatandaşlara, ek 2.715,19 TL tutarında karşılıksız ödeme yapılacak! Bayram gelmeden bayram havası yaşanıyor!
Maddi sıkıntı içinde olan ve kendi kazançlarını sağlayamayan vatandaşlar, muhtaçlık aylığına başvuru işlemlerini gerçekleştirmek için Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne başvuruda bulunmaktadır. Vakıflar Genel Müdürlüğü, muhtaçlık aylığı için başvuruların online olarak yapılabilmesine imkan tanımaktadır. Başvuru yapmak isteyenler, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün resmi web sitesinde yer alan başvuru formunu doldurarak işlemi tamamlayabilirler.
05.04.2023 11:32 - Son Güncelleme: 05.04.2023 11:32
Engelli ve yetim durumda olan vatandaşların pek çoğu, geçimlerini sağlamakta güçlük çekmektedir. Bu zorlu süreçte, Vakıflar Genel Müdürlüğü muhtaçlık aylığı ile yardımcı olmaktadır. Ancak, muhtaçlık aylığı için gerekli şartların sağlanması gerekmektedir. 2023 muhtaçlık aylığı başvuru ve şartlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar için, Vakıflar Genel Müdürlüğü Başkanlığı tarafından verilecek olan muhtaçlık maaşı hakkında detaylı bilgi sunuyoruz.