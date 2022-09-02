10.000 TL'ye yükseldi! Eylülde emekli promosyonlarına ZAM! TEB, Garanti, İş Bankası, QNB Finansbank, Yapı Kredi promosyon ödemeleri ne kadar oldu?

Ve belli oldu! Bankalar hesaplara yatırıyor! Emekli maaşlarına ek gelir olarak 3 yılda bir bankalar tarafından ödenen promosyon ücretleri değişti. 10.000 TL'ye kadar ödeyen banka bile var. Tüm bankalar için geçerli olan ortak koşul, emekliler maaşlarını hangi bankadan alacaklarsa o banka ile 3 yıllık sözleşme imzalarlar. Bankalar emeklilerin 3 yıllık maaş alma taahhütüne karşı ise doğrudan promosyon öderler. Bankaların emekli maaş müşterisi yarışı, Eylül'de de son sürat devam ediyor. Emeklilere 8 bin liraya varan promosyon ödenirken, emekli yakınını getirenlerin kazancı daha da büyüyor. İşte banka banka Eylül ayı yeni promosyon kampanyaları!