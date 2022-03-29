10.000 TL’niz varsa oturduğunuz yerden paranızı katlayın! 32 günlük en yüksek faiz oranları ve birçok ayrıcalık duyuruldu!

Kur korumalı TL mevduat sistemiyle birçok kişinin vadeli mevduat hesaplarına yöneldiği görüldü. Mevduat hesaplarında son dönemde yüksek hoş geldin faizlerinin görülmesi ve birçok bankacılık ürün ve hizmetinin de söz konusu hesaplar ile avantajlı oranlarla sunulması ilgiyi de artırmaya devam ediyor. ING Bank ise %19 faiz oranları ile en yüksek faiz oranlarına sahip bankalar arasında yer alıyor.