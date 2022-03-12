10.000 TL birikim için kaç para faiz alırım? Faiz okkalı vurgun yedi! Faizin köpüğü söndü, 32 günlük mevduat faiz oranları çakıldı
32 günlük vadeli mevduat hesaplarında bankaların yarışı kişilerin cebini doldurmasını sağlıyor. Yüksek hoş geldin faiz oranları ile yeni müşteri kazanma isteyen bankalar rekabetin dozunu bu kez adeta aştılar. Yüzde 20,5'e varan bitmeyen yüksek hoş geldin faiz oranları yardımıyla vatandaşlar TL birikimlerini vadeli mevduat hesaplarında en iyi oranlar ile değerlendirebiliyor. Mevduat birikimlerine en yüksek faiz getirisini alabilmek isteyenler ise bu bankaları tercih etmeye başladı. İşte 32 günlük en yüksek mevduat faizi veren o bankalar!
Kur korumalı TL mevduat düzeneğinin de iyice yaygınlaşmasının sonrasında kişilerin ilgisi mevduat hesaplarına çevrildi. Bankalar ise yüksek hoş geldin ya da tanışma faizleri ile yeni müşteri kazanmak amacıyla yüksek oranlar sunmaya devam ediyor. Bitmeyen hoş geldin faizi ise standart faiz döneminde bile en yüksek mevduat getirisinin elde edilmesini sağlıyor.
👉VOV Hesap Bitmeyen Hoş Geldin Faizi
Alternatif Bank VOV Hesap ile 32 günlük vadede en yüksek mevduat faizi kazancını elde etmek isteyenlere bitmeyen hoş geldin faizi avantajını sağlıyor.
VOV Hesap ile %20,50'ye varan hoş geldin faizi ve 500 TL'ye varan nakit iade fırsatı ile bitmeyen hoş geldin faizinden yararlanma fırsatı sunuluyor.
90 günlük hoş geldin faizi devresi sonunda, Alternatif Bank vasıtasıyla kullanılacak her ürün amacıyla ek faiz kazanma talihi sunuluyor. Toplam 2 ürün ile hoş geldin faizinden bütün kişilerin her vakit yararlanmaları sağlanıyor. Üstelik basitçe dijital kanallar üzerinden müracaat işlemlerinizi yaparak hesap açma adımlarını da tamamlayabilirsiniz.