10.000 TL birikim için kaç para faiz alırım? Faiz okkalı vurgun yedi! Faizin köpüğü söndü, 32 günlük mevduat faiz oranları çakıldı

Kur korumalı TL mevduat düzeneğinin de iyice yaygınlaşmasının sonrasında kişilerin ilgisi mevduat hesaplarına çevrildi. Bankalar ise yüksek hoş geldin ya da tanışma faizleri ile yeni müşteri kazanmak amacıyla yüksek oranlar sunmaya devam ediyor. Bitmeyen hoş geldin faizi ise standart faiz döneminde bile en yüksek mevduat getirisinin elde edilmesini sağlıyor.