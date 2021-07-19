BİM'de şahane 2'li yaz kutusu mest edecek! BİM 19-20 Temmuz aktüel kataloğunda her damağa uyan çeşit çeşit fırsatlar var. BİM 19 Temmuz aktüel kataloğunda yer alan yeni ürünler salı gününün Kurban Bayramı'na denk gelmesi nedeniyle pazartesi günü satışa sunuldu. Arefe günü satışa sunulacak ürünler arasında Efsane Baldo Pirinç, Marmara Birlik Yağlı Salamura Zeytin, Trakyabirlik Birma 6'lı Paket Margarin, Tat Ketçap+Mayonez, Derya Acılı Ton Balığı, Kelly's Fitness Club İnce Öğütülmüş Yulaf Ezmesi, Destan Baharat Çeşitleri, Dr. Oetker 3'lü Krem Şanti, Aslı Dondurulmuş Simit, Patiswiss Karamelize Bisküvi Kreması, Ülker Fırından Kakaolu Muffin Kek ve Eti Cin Portakal Soslu Bisküvi ürünleri dikkat çekti.