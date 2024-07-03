10.000, 10.500, 11.000, 11.500, 12.000, 12.500, 13.000 TL emekli maaşı alana ne kadar, kaç TL zam geldi? Temmuz 2024 EYT, SSK, Bağ-Kur maaş tablosu!

1 Herkesin gözü kulağı TÜİK'in açıklayacağı enflasyon oranlarında olacak. Özellikle emekli vatandaşlar, maaşlarına yapılacak zam miktarını ve yeni maaşlarının ne kadar olacağını öğrenmek için sabırsızlanıyor.

2 SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ

Sayıları 10 milyonun üzerinde olan SSK ve Bağ-Kur emeklileri her yıl Ocak ve Temmuz aylarında 6 aylık enflasyon oranında artış alıyor. Bu yılın ikinci zammı için de 6 aylık enflasyon oranı geçerli olacak. Buna göre yüzde 25-26 bandında bir enflasyon artışı söz konusu. Refah payı kararı çıkarsa oran artacak.