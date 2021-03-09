1000 TL yardım bitti mi? Pandemi parası başvuru sonuçları sorgulama! 3. faz sosyal yardım parası ne zaman bitecek?

1000 TL YARDIM BİTTİ Mİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın öncülük ettiği, kısa çalışma ödeneği, nakdi ücret desteği ve işten çıkarma yasağının son kez mart ayında verileceğini açıkladı. Bu sebepten dolayı 1000 TL sosyal yardım ödemesinin de son kez verileceği öngörülüyor. Konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmedi. Açıklama geldiğinde haberimizden öğrenebilirsiniz.