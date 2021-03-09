1000 TL yardım bitti mi? Pandemi parası başvuru sonuçları sorgulama! 3. faz sosyal yardım parası ne zaman bitecek?
1000 TL pandemi parası bitti mi? Sosyal yardım parası başvuru sonuçları sorgulama ekranı destek almak isteyen vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. 3. faz sosyal yardım parası ne zaman bitecek sorusuna arama motorlarında yanıt aranıyor. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koronavirüs salgını sebebiyle ihtiyaç sahibi vatandaşlara 1000 TL sosyal yardım yapmaya devam ediyor. Başvuruların ne zaman biteceği hakkında detaylı bilgiler ise haberimizde!
Pandemi parası başvuru sonuçları sorgulama ekranı merak ediliyor. 1000 TL yardım parası bitti mi? Sosyal yardım parası ne zaman bitecek? Milyonlarca vatandaşın faydalandığı 1000 TL sosyal destek parası hakkında arama motorlarında sık sık sorgulama yapılıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ihtiyaç sahibi vatandaşlara 1000 TL yardım parası vermeye devam ediyor. Başvuruların bitiş tarihi ise gündemdeki konular arasında yer alıyor.
1000 TL YARDIM BİTTİ Mİ?
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın öncülük ettiği, kısa çalışma ödeneği, nakdi ücret desteği ve işten çıkarma yasağının son kez mart ayında verileceğini açıkladı. Bu sebepten dolayı 1000 TL sosyal yardım ödemesinin de son kez verileceği öngörülüyor. Konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmedi. Açıklama geldiğinde haberimizden öğrenebilirsiniz.
BAŞVURU NASIL YAPILIR?
Başvurular e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. İhtiyaç sahibi vatandaşlar, T.C. Kimlik numarasının son rakamına göre e-Devlet'ten başvuru yapılabilecek.
Yapılan açıklamaya göre, online başvuruda yaşanabilecek yoğunluğun, hizmete erişime engel olmasını önlemek için, T.C. Kimlik numarasının son rakamı 0 olanlar pazartesi, 2 olanlar salı, 4 olanlar çarşamba, 6 olanlar perşembe ve 8 olanlar cuma günleri başvuru yapabilecek. Cumartesi ve pazar günleri ise isteyen herkes başvurabilecek.
BAŞVURU SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Başvuru süreçleri e-Devlet üzerinden takip edilebiliyor. Değerlendirmeler, kişi bazlı değil, hane bazlı yapılıyor. Şartların sağlanması halinde başvuru sahibinin, başvuru formunda belirttiği ilçedeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na değerlendirmeler iletiliyor.