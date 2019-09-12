100 binden fazla aileye yardım edilecek! Hükümet düğmeye bastı
AK Parti'nin en çok önem verdiği konuların başında gelen sosyal yardımlarla bu yıl da on binlerce aileye destek olunacak. Milyonlarca öğrenciyi sosyal korumaya alan hükümet, bu yıl 100 binden fazla aileye toplamda 1 milyar liralık eğitim desteği verilecek.
12.09.2019 09:34
- Son Güncelleme: 12.09.2019 09:34
Sosyal koruma alanlarını güçlendiren hükümet, bu yıl şartlı eğitim desteği ulaştırılan hane ve vatandaş sayısını artırdı.
Yardıma ihtiyacı olan ailelere yönelik şartlı eğitim yardımından yılda ortalama 2.2 milyon çocuk yararlanacak.
Bu eğitim-öğretim döneminde 100 binin üzerinde aileye 1 milyar liralık eğitim desteği sağlanırken, çocukların temel okul ihtiyaçları karşılanıyor.
81 İLDE, 130 BİN ÇOCUK
Son 16 yılda şartlı eğitim için 6 milyar 223 milyon liralık ödeme yapıldı. Bu kapsamdaki çocukların daha iyi eğitim almaları ve kaliteli hizmete ulaşmalarını sağlamak için "çocuk koruma sistemi" güçlendirildi.
Sosyal ve ekonomik destek ödemeleri kapsamında annelere çocuk başına aylık yaklaşık 830 lira destek verildi. 2003'ten bu yana ihtiyaç sahibi vatandaşlara yaklaşık 285 milyar lira tutarında sosyal yardım yapıldı.