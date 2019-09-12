100 binden fazla aileye yardım edilecek! Hükümet düğmeye bastı

AK Parti'nin en çok önem verdiği konuların başında gelen sosyal yardımlarla bu yıl da on binlerce aileye destek olunacak. Milyonlarca öğrenciyi sosyal korumaya alan hükümet, bu yıl 100 binden fazla aileye toplamda 1 milyar liralık eğitim desteği verilecek.

12.09.2019 09:34 - Son Güncelleme: 12.09.2019 09:34 BU GALERİYİ PAYLAŞ





