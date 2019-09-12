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Buraya taşınan servete konuyor! Tam 25 bin euro...

İtalya'da dünyanın neresinde olursa olsun 1 euroya villa önerisinden sonra çok şaşırtacak bir karar daha alındı. İtalya'da Molise bölgesi başkanı bölgenin hareketlenmesi için ilginç bir yol seçti. İtalya Molise bölgesinde nüfusun az olması sebebiyle taşınacaklara toplam 25 bin euro ödeme yapılacak. The Guardian'ın haberine göre taşınacak kişilere bazı şartlar sunuldu. İşte taşınmanın şartları ve 25 bin euro ödemeyi almanın yolları...

12.09.2019 17:11 - Son Güncelleme: 12.09.2019 17:11
Buraya taşınan servete konuyor! Tam 25 bin euro...

İtalya'da dünyanın neresinde olursa olsun 1 euroya villa önerisinden sonra çok şaşırtacak bir karar daha alındı. İtalya'da Molise bölgesi başkanı bölgenin hareketlenmesi için ilginç bir yol seçti.

Buraya taşınan servete konuyor! Tam 25 bin euro...

İtalya Molise bölgesinde nüfusun az olması sebebiyle taşınacaklara toplam 25 bin euro ödeme yapılacak.

Buraya taşınan servete konuyor! Tam 25 bin euro...

İtalya'nın güneyindeki az nüfuslu bölge, bölge ve civarında yaşayacak olanlara 3 sene boyunca 700 euro vermeyi teklif etti.

Buraya taşınan servete konuyor! Tam 25 bin euro...

The Guardian'ın haberine göre taşınacak kişilere bazı şartlar sunuldu.

Buraya taşınan servete konuyor! Tam 25 bin euro...

1- Taşınılacak nüfusun 2 bin kişiden az olması,

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