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Dört bin beş yüz lira avans imkanı doğacak! SSK Bağ-Kur emeklisini sevindirecek gelişme! Kabul edildiği an...

13 milyondan fazla emekli vatandaş Haziran ayının gelmesiyle Temmuz ayında maaşlarına yapılacak olan zam tutarını beklemeye başladı. Aynı zamanda sık sık gündeme gelen nakit avans ödemeleri hakkında yaşanan son dakika gelişmeleri merak ediliyor. Bilindiği üzere 12, 24 ya da 36 taksitle avans alma imkanının sağlanıp sağlanmayacağı merak konusu oldu. Emekli vatandaşlar gelirlerini artıracak olan bazı taleplerde bulunuyor. Ayrıca sunulmasını istedikleri nakit desteği içeren talepleri var. Talebin hayata geçmesi durumunda, emekli vatandaş nakit destek ihtiyacı olduğunda SGK'ya yazılı başvurarak avans isteyebilecek.

02.06.2021 12:33 - Son Güncelleme: 02.06.2021 12:33
Dört bin beş yüz lira avans imkanı doğacak! SSK Bağ-Kur emeklisini sevindirecek gelişme! Kabul edildiği an...

Emekli vatandaşlar nakit avans imkanının devreye alınıp alınmayacağını merak ediyor. 2021 yılının ilk ayında zamlı maaşı belli olan emekliler iki bayram öncesi biner liradan toplamda 2 bin lira promosyon ödemesi alacak. Bir yandan ikramiyeyi bekleyen vatandaşlar aynı zamanda avans ve ek ödeme konusunda yapılan son açıklamaları da takip ediyor. Emekli aylığını bekleyenlere sunulan avans imkanının benzerinin, mevcut emekliler için de hayata geçirilmesi bekleniyor. Talepler kabul edilirse, emekliler 3 maaş avans alabilecek. Böylece maaşlarından kesilecek toplu bir para alabilme hakkına sahip olacaklar.

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Dört bin beş yüz lira avans imkanı doğacak! SSK Bağ-Kur emeklisini sevindirecek gelişme! Kabul edildiği an...

Son yıllarda pek çok kazanım elde eden emeklilerin hem gelir artırıcı hem de nakit desteği içeren talepleri var.Bu talepler arasında avans da öne çıkıyor.

Dört bin beş yüz lira avans imkanı doğacak! SSK Bağ-Kur emeklisini sevindirecek gelişme! Kabul edildiği an...

Bu talepler arasında avans da öne çıkıyor.

Dört bin beş yüz lira avans imkanı doğacak! SSK Bağ-Kur emeklisini sevindirecek gelişme! Kabul edildiği an...

Emekli maaşının bağlanmasını bekleyenlere sunulan avans imkanının benzerinin, mevcut emekliler için de uygulanması talep ediliyor.

Dört bin beş yüz lira avans imkanı doğacak! SSK Bağ-Kur emeklisini sevindirecek gelişme! Kabul edildiği an...

NAKİT DESTEĞİ

Emekliler, "Eğer avans hayata geçerse nakit ihtiyaçlarımızı kolayca karşılarız. Hem faizsiz olması hem de küçük taksitlerle geri ödenecek olmasıyla bizleri rahatlatır. Müjde bekliyoruz" diyor.