Dört bin beş yüz lira avans imkanı doğacak! SSK Bağ-Kur emeklisini sevindirecek gelişme! Kabul edildiği an...
13 milyondan fazla emekli vatandaş Haziran ayının gelmesiyle Temmuz ayında maaşlarına yapılacak olan zam tutarını beklemeye başladı. Aynı zamanda sık sık gündeme gelen nakit avans ödemeleri hakkında yaşanan son dakika gelişmeleri merak ediliyor. Bilindiği üzere 12, 24 ya da 36 taksitle avans alma imkanının sağlanıp sağlanmayacağı merak konusu oldu. Emekli vatandaşlar gelirlerini artıracak olan bazı taleplerde bulunuyor. Ayrıca sunulmasını istedikleri nakit desteği içeren talepleri var. Talebin hayata geçmesi durumunda, emekli vatandaş nakit destek ihtiyacı olduğunda SGK'ya yazılı başvurarak avans isteyebilecek.
Emekli vatandaşlar nakit avans imkanının devreye alınıp alınmayacağını merak ediyor. 2021 yılının ilk ayında zamlı maaşı belli olan emekliler iki bayram öncesi biner liradan toplamda 2 bin lira promosyon ödemesi alacak. Bir yandan ikramiyeyi bekleyen vatandaşlar aynı zamanda avans ve ek ödeme konusunda yapılan son açıklamaları da takip ediyor. Emekli aylığını bekleyenlere sunulan avans imkanının benzerinin, mevcut emekliler için de hayata geçirilmesi bekleniyor. Talepler kabul edilirse, emekliler 3 maaş avans alabilecek. Böylece maaşlarından kesilecek toplu bir para alabilme hakkına sahip olacaklar.