Zamlı emekli maaşlarına ek olarak verilecek! Bankalar peş peşe duyurdu, değişti! Ödemeler yeni yılda 2.700 TL'ye çıktı ek olarak da 300 lira verilecek
Bankalarda peş peşe açıklamalar geldi. Ocak ayının gelmesiyle birlikte emekliler yaşadı. Hem zamlı maaş alacaklar hem de maaşını bankadan alma sözü verdiklerinde promosyon ödemesinden yararlanacaklar. Yeni yıl emeklilerin yılı oldu. Çoğu banka güncellemeye gitti ve yepyeni kampanyalara imza attı. Promosyon ödemelerinde miktar arttı. 2700 TL ödeme yapan bankalar bulunuyor. Ayrıca bu ödemeye ek olarak da banka emekli müşterisine 300 TL bonus yüklemesi yapacak. İşte 2022 yeni güncel banka promosyon ödemeleri...
Bankalar harekete geçti ve tek tek yeni güncel promosyon kampanyalarını duyurdu. Taahhüt onaylayanlan en yüksek promosyon teklifi alacak. Zamlı maaşınıza ek gelir olarak promosyon ödemesi alabilirsiniz. Ocak ayında yatacak zamlı emekli maaşlarının yanı sıra bankalar da ek ödeme yapacak. Yeni yılda hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor belli oldu. Milyonlarca emekli vatandaş zamlı maaşlarına ek olarak promosyon ödemesi alacak. En çok promosyon teklifi veren bankalar araştırılıyor. Emekliler her ay maaşını aynı bankadan çekme sözü verdiği taktirde o banka emekliye promosyon ödemesi sağlıyor. Örneğin Akbank'ın yeni kampanyasına göre 21 Ocak'a kadar emekli maaşını taşıyanlara maaşa göre 1.750, 2.100, 2.500 lira ödeme yapılacak. İşte yeni yılda en çok ve en az emekli promosyon ödemesi yapan bankalar...
OCAK ŞUBAT MART AYINDA HANGİ BANKA NE KADAR PROMOSYON ÖDEMESİ YAPIYOR?
2022 yılında bankalar bir bir yeni kampanyalarını duyurdu. Hangi bankanın ne kadar promosyon ödemesi yapacağı belli oldu. Emekli vatandaşlar için bankaların güncel promosyon miktarlarına haberimizde yer verdik. İşte Akbank, Halk Bankası, Ziraat Bankası, TEB, İş Bankası ve diğer bankaların yeni promosyon kampanyaları...