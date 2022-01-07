Zamlı emekli maaşlarına ek olarak verilecek! Bankalar peş peşe duyurdu, değişti! Ödemeler yeni yılda 2.700 TL’ye çıktı ek olarak da 300 lira verilecek

Bankalar harekete geçti ve tek tek yeni güncel promosyon kampanyalarını duyurdu. Taahhüt onaylayanlan en yüksek promosyon teklifi alacak. Zamlı maaşınıza ek gelir olarak promosyon ödemesi alabilirsiniz. Ocak ayında yatacak zamlı emekli maaşlarının yanı sıra bankalar da ek ödeme yapacak. Yeni yılda hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor belli oldu. Milyonlarca emekli vatandaş zamlı maaşlarına ek olarak promosyon ödemesi alacak. En çok promosyon teklifi veren bankalar araştırılıyor. Emekliler her ay maaşını aynı bankadan çekme sözü verdiği taktirde o banka emekliye promosyon ödemesi sağlıyor. Örneğin Akbank'ın yeni kampanyasına göre 21 Ocak'a kadar emekli maaşını taşıyanlara maaşa göre 1.750, 2.100, 2.500 lira ödeme yapılacak. İşte yeni yılda en çok ve en az emekli promosyon ödemesi yapan bankalar...