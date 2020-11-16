10 TIR'ın taşıdığı yükü taşıyan araç! Almanya ve Kanada'dan sonra Türkiye'de üretildi

Araç paletin altına giriyor, hidrolik olarak yükseliyor ve yükü taşıyor. Dolayısıyla hem fabrika sahası içerisinde trafiği azaltıyor, nereden baksanız 8-10 tane TIR'ın yaptığı işi yapıyor. Onun ötesinde de vinç altında bekleme diye bir konu yok veya yük altında bekleme diye bir durum yok. Sadece paleti bırakıyorsunuz, dolu paleti alıp taşıyorsunuz, boş paleti de olduğu yere bırakıyorsunuz. Yani hem personelden tasarruf hem yakıttan tasarruf ediliyor" dedi.