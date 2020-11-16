Altın fiyatları yeni haftaya hareketli başladı
Altın fiyatlarında yeni haftaya hareketli başladı. Vatandaşların yakından takip ettiği gram altın 465 lira seviyesinde işlem görüyor. Ons altın ise 1890 dolar civarında seyrini sürdürüyor.
16.11.2020 10:02
- Son Güncelleme: 16.11.2020 10:02
Ahlatcı Yatırım tarafından hazırlanan raporda ise şu ifadeler kullanıldı: Aşı gelişmelerinin neden olduğu iyimserlik sonucu hafta başında takip edilen satışların ardından geçtiğimiz gün, devam eden koronavirüs endişeleri ve risk iştahında gözlenen gerileme değerli metalde yukarı yönlü hareketlere destek olduğu takip edilmişti.
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