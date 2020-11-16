Altın fiyatları yeni haftaya hareketli başladı

Ahlatcı Yatırım tarafından hazırlanan raporda ise şu ifadeler kullanıldı: Aşı gelişmelerinin neden olduğu iyimserlik sonucu hafta başında takip edilen satışların ardından geçtiğimiz gün, devam eden koronavirüs endişeleri ve risk iştahında gözlenen gerileme değerli metalde yukarı yönlü hareketlere destek olduğu takip edilmişti.