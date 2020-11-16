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Altın fiyatları yeni haftaya hareketli başladı

Altın fiyatlarında yeni haftaya hareketli başladı. Vatandaşların yakından takip ettiği gram altın 465 lira seviyesinde işlem görüyor. Ons altın ise 1890 dolar civarında seyrini sürdürüyor.

16.11.2020 10:02 - Son Güncelleme: 16.11.2020 10:02
Altın fiyatları yeni haftaya hareketli başladı

İç piyasada gram altın sabah saatlerinde 465 liradan, çeyrek altın 767 liradan, Cumhuriyet altını da 3,117 liradan işlem görüyor.

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Altın fiyatları yeni haftaya hareketli başladı

Gedik Forex tarafından hazırlanan altın analizinde şöyle denildi: "Ons altında yukarı yönde bir eğim gözlemleniyor. Dünya genelinde artan vaka sayıları bu anlamda altının yükselişine neden oluyor.

Altın fiyatları yeni haftaya hareketli başladı

Ancak, ABD'nin yeni Başkanı Biden, ulusal çapta bir kapanma istemediklerini belirtti ve bu durum küresel borsalarında risk iştahını olumlu etkiledi. Dolayısıyla altın yükselişini şimdilik 1900$ seviyesinin üzerine taşımakta zorlanıyor.

Altın fiyatları yeni haftaya hareketli başladı

Bugün içinde Biden'ın ekonomiye dair bir takım açıklamalarda bulunması bekleniyor. Bu açıklamalar önemli olabilir. ABD'de açıklanacak önemli bir veri akışı bulunmuyor, olası açıklamalara karşı dikkatli olunmalı. Ons altın için 1900$ direnci önemli ve psikolojik bir nokta.

Altın fiyatları yeni haftaya hareketli başladı

Ahlatcı Yatırım tarafından hazırlanan raporda ise şu ifadeler kullanıldı: Aşı gelişmelerinin neden olduğu iyimserlik sonucu hafta başında takip edilen satışların ardından geçtiğimiz gün, devam eden koronavirüs endişeleri ve risk iştahında gözlenen gerileme değerli metalde yukarı yönlü hareketlere destek olduğu takip edilmişti.

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