10 bin TL MAAŞ ile KPSS'siz ilanlar! İŞKUR 65 ilde 94 bin 632 işçi alacak! 18-45 yaş arası başvuru formunu doldurabilir!
Kasım ayı İŞKUR işçi alımı ilan ve kadroları yenilendi. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden yayımlanan ilanlarla Kasım ayı işçi ve personel alımı yapılacak kadrolar belli oldu. 2022 yılının ilk günlerinden itibaren İŞKUR ilanları aracılığıyla bu yıl 1 milyondan fazla binden fazla vatandaş iş buldu. Kamu ve özel sektördeki açık işler İŞKUR'un internet sitesinden görülebiliyor. Başvurular da İŞKUR'un internet sitesi üzerinden kolaylıkla yapılabilmektedir. İşte İŞKUR Kasım ayı personel alımı ilanları
Kasım ayında yeni işçi alımı ilanları iş arayan vatandaşlar tarafından sıkı takibe alındı. İŞKUR yeni istihdamlar sağlarken aynı zamanda iş arayan vatandaşların işe yerleşmesi sürecinde önemli rol oynuyor. İş arayanlarla işverenleri buluşturan İŞKUR, 2022 yılının başından bu yana yaklaşık 1.112.393 kişiyi işe yerleştirdi. İŞKUR'da halen 94 bin 632 açık iş bulunuyor. En çok eleman aranan alanların sektörlerin başında da beden işçiliği yer aldı. Beden işçiliğini konfeksiyon işçisi ve ön muhasebeci takip ediyor. İşte yeni ilanların listesi haberimizde!
1 milyondan fazla kişiyi işe yerleştiren İŞKUR'dan 94 bin 632 personel alımı müjdesi! 81 ilde alımlar başlıyor. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Kasım ayının ilk günlerinde işçi alımı yapılacak sektörleri açıkladı.
İşsizlerin iş bulması, meslek sahibi olması için çalışan İŞKUR, istihdama aracılık etmeye devam ediyor.
BU MESLEKLERE DİKKAT!
İŞKUR aracılığıyla, yılbaşından bu yana ise 1 milyonu aşkın kişi işe yerleşti.