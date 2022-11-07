10 bin TL MAAŞ ile KPSS'siz ilanlar! İŞKUR 65 ilde 94 bin 632 işçi alacak! 18-45 yaş arası başvuru formunu doldurabilir!

Kasım ayında yeni işçi alımı ilanları iş arayan vatandaşlar tarafından sıkı takibe alındı. İŞKUR yeni istihdamlar sağlarken aynı zamanda iş arayan vatandaşların işe yerleşmesi sürecinde önemli rol oynuyor. İş arayanlarla işverenleri buluşturan İŞKUR, 2022 yılının başından bu yana yaklaşık 1.112.393 kişiyi işe yerleştirdi. İŞKUR'da halen 94 bin 632 açık iş bulunuyor. En çok eleman aranan alanların sektörlerin başında da beden işçiliği yer aldı. Beden işçiliğini konfeksiyon işçisi ve ön muhasebeci takip ediyor. İşte yeni ilanların listesi haberimizde!