SON DAKİKA: AK Parti’den asgari ücret açıklaması! 2023 Asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücretle birlikte hangi ödemeler artacak?

İşte Kurtulmuş'un konuyla ilgili o açıklaması:

Bizdeki tabii ki çok yüksek bir seviyede bunu görüyoruz. Ama özellikle son dönemlerde geçtiğimiz yıl içerisinde iki kez asgari ücrete iyileştirme yapıldı. İnşallah bu yılsonu yani daha doğrusu önümüzdeki yılbaşı itibariyle asgari ücrette yine çok yüksek bir, vatandaşımızı memnun edecek, çok titiz çalışmalar sonucu vatandaşımızın alım gücünü artıracak bir asgari ücret belirlemesi olacak.