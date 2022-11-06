SON DAKİKA: AK Parti'den asgari ücret açıklaması! 2023 Asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücretle birlikte hangi ödemeler artacak?
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, katıldığı bir televizyon programında asgari ücretle ilgili açıklama yaptı. Kurtulmuş, "İnşallah bu yılsonu yani daha doğrusu önümüzdeki yılbaşı itibariyle asgari ücrette yine çok yüksek bir, vatandaşımızı memnun edecek, çok titiz çalışmalar sonucu vatandaşımızın alım gücünü artıracak bir asgari ücret belirlemesi olacak" dedi. Peki 2023 asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücretle birlikte hangi ödemeler yükselecek? İşte detaylar...
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, asgari ücrete ilişkin, "İnşallah asgari ücrette vatandaşımızı mutlu edecek, alım gücünü artıracak bir gelişme yaşanacak." dedi.
İşte Kurtulmuş'un konuyla ilgili o açıklaması:
Bizdeki tabii ki çok yüksek bir seviyede bunu görüyoruz. Ama özellikle son dönemlerde geçtiğimiz yıl içerisinde iki kez asgari ücrete iyileştirme yapıldı. İnşallah bu yılsonu yani daha doğrusu önümüzdeki yılbaşı itibariyle asgari ücrette yine çok yüksek bir, vatandaşımızı memnun edecek, çok titiz çalışmalar sonucu vatandaşımızın alım gücünü artıracak bir asgari ücret belirlemesi olacak.
ASGARİ ÜCRETE FARK FORMÜLÜ
Asgari ücrete enflasyonun nasıl yansıtılacağı ve refah payının ne kadar olacağı merak ediliyor. Yıllık enflasyon bu yılın başında yürürlüğe giren net 4 bin 253 liralık asgari ürete yansıtılabileceği gibi, Temmuz'daki 5 bin 500 liralık tutara da eklenebileceği değerlendiriliyor. Artışta diğer formül ise yıllık enflasyona tamamlama şeklinde olabilecek. Temmuz'da asgari ücrete yüzde 30 ara zam yapılmıştı. Bu zam yıllık enflasyona tamamlanabilecek. Üzerine de refah payı eklenerek yeni asgari ücret belirlenebilecek.