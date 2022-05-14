💸10 bin lirası olana konut fırsatı! 📌Dar gelirli aileler de ev sahibi olabilecek! Kira ödemekten bıkanlar yaşadı! 🔑TOKİ’den müjdeli haber...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 0.89 ve 0.99 faizli konut kredisi paketleri müjdesinin ardından dar gelirli ailelere de konut sahibi olma şansı sağlandı. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) müjdeli haberi sonrasında da detaylar merak edilerek vatandaşlar tarafından sıklıkla araştırılmaya başlandı. 10 bin lirası olana konut fırsatı, kira ödemekten bıkanlar yaşadı. TOKİ'den 240 ay taksitle 150 bin konut duyurusu geldi. İşte detaylar!