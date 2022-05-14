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Haberler Ekonomi 💸10 bin lirası olana konut fırsatı! 📌Dar gelirli aileler de ev sahibi olabilecek! Kira ödemekten bıkanlar yaşadı! 🔑TOKİ'den müjdeli haber...

💸10 bin lirası olana konut fırsatı! 📌Dar gelirli aileler de ev sahibi olabilecek! Kira ödemekten bıkanlar yaşadı! 🔑TOKİ'den müjdeli haber...

Yıllarca kira ödemekten bıkan ve kendi evinin sahibi olmak isteyen vatandaşlar bütçelerini açtığı için hayalindeki eve kavuşamıyor. Bu noktada Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'ndan (TOKİ) müjdeli haber geldi. Son düzenlenen Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 0.89 ve 0.99 faizli konut kredisi paketleri müjdesi sonrasında TOKİ, yeni kampanyasını duyurdu. Dar gelirli aieleler de ev sahibi olabilecek, 240 ay taksitle 150 bin konut müjdesi geldi.

14.05.2022 21:58 - Son Güncelleme: 14.05.2022 21:58
💸10 bin lirası olana konut fırsatı! 📌Dar gelirli aileler de ev sahibi olabilecek! Kira ödemekten bıkanlar yaşadı! 🔑TOKİ’den müjdeli haber...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 0.89 ve 0.99 faizli konut kredisi paketleri müjdesinin ardından dar gelirli ailelere de konut sahibi olma şansı sağlandı. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) müjdeli haberi sonrasında da detaylar merak edilerek vatandaşlar tarafından sıklıkla araştırılmaya başlandı. 10 bin lirası olana konut fırsatı, kira ödemekten bıkanlar yaşadı. TOKİ'den 240 ay taksitle 150 bin konut duyurusu geldi. İşte detaylar!

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💸10 bin lirası olana konut fırsatı! 📌Dar gelirli aileler de ev sahibi olabilecek! Kira ödemekten bıkanlar yaşadı! 🔑TOKİ’den müjdeli haber...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dar gelirlilerin ev sahibi yapılmasını sağlamak amacıyla TOKİ'ye 30 milyar liralık finansman verileceğini açıklamasının ardından gözler yeni kampanyalara çevrildi.

💸10 bin lirası olana konut fırsatı! 📌Dar gelirli aileler de ev sahibi olabilecek! Kira ödemekten bıkanlar yaşadı! 🔑TOKİ’den müjdeli haber...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın detaylarını haziranda açıklayacağı kampanyayla dar gelirli aileler için 81 ilde 150 bin sosyal konutun daha inşa edilmesi planlanıyor.

💸10 bin lirası olana konut fırsatı! 📌Dar gelirli aileler de ev sahibi olabilecek! Kira ödemekten bıkanlar yaşadı! 🔑TOKİ’den müjdeli haber...

Ev sahibi olmayan dar gelirliler için konutlar yüzde 10 peşin, 240 ay vadeli sabit taksit ödemeli olarak satılacak.

💸10 bin lirası olana konut fırsatı! 📌Dar gelirli aileler de ev sahibi olabilecek! Kira ödemekten bıkanlar yaşadı! 🔑TOKİ’den müjdeli haber...

Evlerin fiyatları 400 bin TL bandında olacak.

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