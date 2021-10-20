10 bin bekçi alımı hangi illere yapılacak? İŞKUR-EGM- PA yeni dönem bekçi alımı son dakika başladı mı? İşte başvuru şartları

Açıklamada, "2020/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Giriş Sınavı sonrası sağlık kurulu raporu ve güvenlik soruşturması işlemleri tamamlanarak atamaları yapılan Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Temel Eğitimi alacak adayların planlaması yapılmış olup, konuya ilişkin açıklama e-devlet şifresi ile öğrenilebilecektir." ifadeleri kullanıldı. Ancak 10 bin bekçi alımı başvuru tarihleri hakkında henüz bir duyuru bulunmuyor.



