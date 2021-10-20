10 bin bekçi alımı hangi illere yapılacak? İŞKUR-EGM- PA yeni dönem bekçi alımı son dakika başladı mı? İşte başvuru şartları
İŞKUR-EGM- PA yeni dönem bekçi alımı son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Yapılan bildirimde daha önceki süreçlerden geçerek bekçilik eğitimi alacak adayların planlamasının yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "2020/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Giriş Sınavı ardından sıhhat kurulu raporu ve emniyet soruşturması işlemleri tamamlanarak atamaları oluşturulan Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Temel Eğitimi alacak adayların planlaması yapılmış olup, mevzuya dair açıklama e-devlet parolası ile öğrenilebilecektir." ifadeleri kullanıldı. Fakat 10 bin bekçi alımı müracaat tarihleri ile ilgili şimdilik bir duyuru bulunmuyor.
Bekçi alımı müracaat tarihleri gündemde yer almaya devam ediyor. 10 bin bekçi alımı yapılacağının açıklanmasının ardındanda gözler Jandarma Genel Komutanlığı ve Polis Akademisi Başkanlığı'ndan yapılacak bildirime çevrildi. Güvenlik Genel Müdürlüğü'ne bağlı Polis Akademisi Başkanlığı'nın internet sitesinden oluşturulan duyuruda 2020/1. Dönem çarşı ve mahalle bekçiliği esas eğitimine katılacak adayların planlamasının yapıldığı bildirildi. Gelen açıklama ardından 2021 bekçi alımı müracaatları amacıyla beklentiler yoğunlaştı. Peki, 2021 bekçi alımı müracaatı ne zaman? İşte, detaylar.
Açıklamada, "2020/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Giriş Sınavı sonrası sağlık kurulu raporu ve güvenlik soruşturması işlemleri tamamlanarak atamaları yapılan Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Temel Eğitimi alacak adayların planlaması yapılmış olup, konuya ilişkin açıklama e-devlet şifresi ile öğrenilebilecektir." ifadeleri kullanıldı. Ancak 10 bin bekçi alımı başvuru tarihleri hakkında henüz bir duyuru bulunmuyor.