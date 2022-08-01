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Haberler Ekonomi Bu ay anında alınacak! E-Devlet şifrenizle girerek kontrol edin! Hesaplara 2354 TL yatırılacak

Bu ay anında alınacak! E-Devlet şifrenizle girerek kontrol edin! Hesaplara 2354 TL yatırılacak

Bir kişi, bir insana bakarak evde bakım ödemesi almak istiyorsa Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda ki lüzumlu her maddeye uyması gerekmektedir. Evinde engelli yakını ya da engelli olan vatandaşlar var ise bakan kişilere devlet doğrultusundan belirli bir miktarda ödeme yapılmaktadır. Bu ödeme miktarı 1509 lira iken Temmuz ayında 2354 TL'ye yükseltildi.

takvim.com.tr
01.08.2022 08:58 - Son Güncelleme: 01.08.2022 08:59
Bu ay anında alınacak! E-Devlet şifrenizle girerek kontrol edin! Hesaplara 2354 TL yatırılacak

Devlet, zor halde tespit edilen hastalara ve bakıma muhtaç vatandaşlar bağlamında yakınlarının bakmasını teşvik ederek ekstradan bir yardım yapmaktadır. Devlet bakılması gereken hastalara evinde bakan vatandaşlara karşılıksız olarak ödeme yapmaktadır. Bakım ücretleri yardımıyla mühim bir teşvikten de söz edebiliyoruz. Burada bazı kriterleri tam olarak karşılıyor olmanız da gerekiyor. Fakat bu sayede üst düzeyde bir gelir imanı elde etmeniz de olası oluyor!

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Bu ay anında alınacak! E-Devlet şifrenizle girerek kontrol edin! Hesaplara 2354 TL yatırılacak

Devlet Bakım Hizmeti Veriliyor

Devlet bakıma muhtaç vatandaşlar için bedava olarak bakım evlerinde bakımlarını sağlamaktadır. hasta yaşlı ya da çocuklar bağlamında bakımını üstlenecek rastgele bir kişi yok ise ya da bakımlarını üstlenmek istemeyen bir kişi yok ise bedava olarak bakım hizmeti sunmaktadır.

Bu ay anında alınacak! E-Devlet şifrenizle girerek kontrol edin! Hesaplara 2354 TL yatırılacak

Ancak bir engelli yakını ya da ailenizde bir engelliye bakmakla yükümlü iseniz devlet size belli bir tutar da parasal yardım sağlamaktadır.

Bu ay anında alınacak! E-Devlet şifrenizle girerek kontrol edin! Hesaplara 2354 TL yatırılacak

İhtiyaç sahiplerine destek ödemeleri devam ediyor. Devlet, evinde engelli, yardım etmeye muhtaç yaşlı ve hasta vatandaşlara bakanlara ödeme yapıyor. Yüz binlerce bireyin hesabına 2354 TL yatıyor. Evde bakım maaşı alan vatandaşlara her ayın 15'i ile 30'u arasında paraları veriliyor.

Bu ay anında alınacak! E-Devlet şifrenizle girerek kontrol edin! Hesaplara 2354 TL yatırılacak

Devlet doğrultusundan %50 engel raporu olan hastalara evinde bakım gerçekleştiren vatandaşlar için karşılıksız parasal yardım olanağı sunmaktadır.

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