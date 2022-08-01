1 Ağustos TOKİ bugün duyurdu: 240 ay vade faizsiz kredi müjdesi! 1.500 TL’den başlayan taksitlerle ev alın!

Kendi evinin sahibi olmak amacıyla yıllardır birikim yapan ve yeni dönemde bu hayalini yapmak isteyen vatandaşlar, çoğalan konut fiyatları karşısında bütçelerine destek olabilecek kurumları incelemeye başladılar. Bu noktada döneme giren kamu kurumlarından birisi olan TOKİ, hizmetleri aracılığı ile hem makul fiyatlı konut satışı gerçekleştireceğini hem de söz hususu satışlar amacıyla faizsiz kredi hizmeti sunacağını açıkladı.