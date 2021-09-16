TÜBİTAK düğmeye bastı! O alanlarda projesi olanlara 200 bin TL destek: İşte o takvim

Girişimciler, destek için başvurularını 1 Kasım tarihine kadar 63 uygulayıcı kuruluşa yapacak. Uygulayıcı kuruluşlar girişimcilerin iş fikirlerinin değerlendirilmesi, seçilen iş fikirlerinin iş planına dönüştürülmesine yönelik eğitim, rehberlik, kuluçka vb. hizmetler ile iş fikirlerinin doğrulanması ve girişimcinin TÜBİTAK'a sunacağı iş planı önerilerinin onaylanması gibi faaliyetleri gerçekleştirecek.