Vav TV İzle
Haberler Ekonomi TÜBİTAK düğmeye bastı! O alanlarda projesi olanlara 200 bin TL destek: İşte o takvim

TÜBİTAK düğmeye bastı! O alanlarda projesi olanlara 200 bin TL destek: İşte o takvim

TÜBİTAK, genç girişimcilere yeni destek için düğmeye bastı. İklim değişikliğiyle mücadele kapsamında açılan BİGG Yeşil Büyüme Çağrısı ile çevreci iş fikri olanlar, 200 bin liraya varan destek alacak...

16.09.2021 07:00 - Son Güncelleme: 16.09.2021 07:00
TÜBİTAK düğmeye bastı! O alanlarda projesi olanlara 200 bin TL destek: İşte o takvim

İş fikri olan gençlere 200 bin liraya varan desteğin yolunu açan Bireysel Genç Girişim (BİGG) programı kapsamında yeni bir çağrı açıldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
TÜBİTAK düğmeye bastı! O alanlarda projesi olanlara 200 bin TL destek: İşte o takvim

TÜBİTAK, iklim değişikliği ile mücadele kapsamında, Türkiye ekonomisi ve sanayisinin yeşil dönüşümüne katkı sağlamak amacıyla BiGG Yeşil Büyüme Çağrısı açtı. Tematik alanda açılan ilk BiGG çağrısı olma özelliğine sahip çağrı; Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları, Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan Yeşil Mutabakat Eylem Planı ve 15 Temmuz'da Yeşil Mutabakat Eylem Planı'na yönelik olarak yayınlanan 2021/15 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi doğrultusunda hazırlandı.

TÜBİTAK düğmeye bastı! O alanlarda projesi olanlara 200 bin TL destek: İşte o takvim

1 KASIM SON GÜN

TÜBİTAK düğmeye bastı! O alanlarda projesi olanlara 200 bin TL destek: İşte o takvim

Çağrı kapsamında; yeşil büyümeye hizmet eden öncelikli Ar-Ge ve yenilik konularında ticari değeri doğrulanmış ürün ve hizmetlere dönüştürülecek iş fikri başvuruları kabul edilecek.

TÜBİTAK düğmeye bastı! O alanlarda projesi olanlara 200 bin TL destek: İşte o takvim

Girişimciler, destek için başvurularını 1 Kasım tarihine kadar 63 uygulayıcı kuruluşa yapacak. Uygulayıcı kuruluşlar girişimcilerin iş fikirlerinin değerlendirilmesi, seçilen iş fikirlerinin iş planına dönüştürülmesine yönelik eğitim, rehberlik, kuluçka vb. hizmetler ile iş fikirlerinin doğrulanması ve girişimcinin TÜBİTAK'a sunacağı iş planı önerilerinin onaylanması gibi faaliyetleri gerçekleştirecek.

SON DAKİKA