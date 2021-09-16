TÜBİTAK düğmeye bastı! O alanlarda projesi olanlara 200 bin TL destek: İşte o takvim
TÜBİTAK, genç girişimcilere yeni destek için düğmeye bastı. İklim değişikliğiyle mücadele kapsamında açılan BİGG Yeşil Büyüme Çağrısı ile çevreci iş fikri olanlar, 200 bin liraya varan destek alacak...
TÜBİTAK, iklim değişikliği ile mücadele kapsamında, Türkiye ekonomisi ve sanayisinin yeşil dönüşümüne katkı sağlamak amacıyla BiGG Yeşil Büyüme Çağrısı açtı. Tematik alanda açılan ilk BiGG çağrısı olma özelliğine sahip çağrı; Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları, Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan Yeşil Mutabakat Eylem Planı ve 15 Temmuz'da Yeşil Mutabakat Eylem Planı'na yönelik olarak yayınlanan 2021/15 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi doğrultusunda hazırlandı.
Girişimciler, destek için başvurularını 1 Kasım tarihine kadar 63 uygulayıcı kuruluşa yapacak. Uygulayıcı kuruluşlar girişimcilerin iş fikirlerinin değerlendirilmesi, seçilen iş fikirlerinin iş planına dönüştürülmesine yönelik eğitim, rehberlik, kuluçka vb. hizmetler ile iş fikirlerinin doğrulanması ve girişimcinin TÜBİTAK'a sunacağı iş planı önerilerinin onaylanması gibi faaliyetleri gerçekleştirecek.