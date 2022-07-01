1 Temmuz 2022 sigaraya zam geldi mi? Philip Morris, BAT ve JTİ güncel fiyatlar! Sigaraya 9 TL’lik zam... Marlboro, Kent, Parliament, Winston, Camel güncel fiyat listesi!

1 TEMMUZ EN UCUZ VE EN PAHALI SİGARA FİYATLARI NE KADAR?

Vatandaşlar sigara zammının ardından sigara fiyatlarındaki son durumu araştırıyor. Buna göre en düşük ve en yüksek sigara fiyatları da gündemdeki konular arasında bulunuyor. Yapılan zamlar sonrası en düşük sigara fiyatı 25,50 TL olurken en yüksek sigara fiyatı 40 TL'yi görmüş olacak.