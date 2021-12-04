13.2 milyon SSK Bağ-Kur emeklisine yeni maaş müjdesi! Zam yolunda bir veri daha belli oldu! Ocak 2022'de maaşlara en az...
Zam yolunda bir veri daha belli oldu! 13.2 milyon SSK Bağ-Kur emeklisine yeni maaş müjdesi! Ocak 2022'de maaşlara en az yapılacak zam tutarı merak ediliyor. Milyonlarca emekli vatandaş maaşlarına yapılacak olan zam tutarını bekliyor. Her yıl Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere 2 kez emekli maaşlarına enflasyon verilerine göre zam yapılıyor. Ocak ayının ilk günlerinde milyonların yılın ilk 6 ayında alacağı zam tutarı belli olacak. Kasım ayı enflasyon verilerinin belli olmasıyla birlikte artık bir tek 3 Ocak'ta açıklanacak olan rakamlar bekleniyor.
Asgari ücret toplantısının ilki bu hafta gerçekleştirilirken öteki yandan emekliler de Ocak ayında maaşlarına yapılacak olan zam tutarına odaklandı. Bilindiği üzere her 6 ayda bir enflasyon verilerine göre maaşlara zam yapılıyor. Son olarak Temmuz ayında ikramiye ve zamlı maaşla çifter sevinç yaşayan emeklileri mutlu edecek bir gelişme yaşandı. Aralık ayının gelmesiyle birlikte Kasım ayı enflasyon verileri açıklanıyor. Böylece emekli maaşlarını netleştirecek bir veri daha belli oluyor. Geriye artık bir tek Aralık ayı enflasyon oranları kaldı. Bu veri de 3 Ocak Pazartesi günü açıklandığında maaşlara yapılacak zam belli olacak.
Ocak ayında Aralık aylarının enflasyon oranlarının eklenmesiyle zamlar kesinleşmiş olacak. Asgari ücret zam oranının açıklanacağı Aralık ayı memur ve emeklilerin zam oranının da belirlendiği tarih olacak.