1 Ocak 2023 tarihine aman dikkat! Ehliyeti olanlar bu haberi okusun! Trafiğe çıktığınız an...

Şayet ehliyetinizi yenilemeyi unuttuysanız ceza ödememek için bir an evvel randevu alıp ehliyetinizi yeniletmenizi öneririz. Yenileme bağlamında az bir vakit kaldığından ötürü kurumlarda kuyruklar oluşacağı öngörülüyor. Daha çok bekletmeden işleminizi yapmanız sizin için daha avantajlı olacaktır.