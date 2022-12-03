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Haberler Ekonomi 1 Ocak 2023 tarihine aman dikkat! Ehliyeti olanlar bu haberi okusun! Trafiğe çıktığınız an...

1 Ocak 2023 tarihine aman dikkat! Ehliyeti olanlar bu haberi okusun! Trafiğe çıktığınız an...

Uzun vakitten beri ehliyet sahibiyseniz bu haberimiz sizi olabildiğince ilgilendiriliyor. 2016 senesinde ehliyetlerin değiştirilmesine ve daha çağdaş olanaklara sahip ehliyetlere geçilmesine karar verilmiş ve sürücülere belirli bir müddet verilmişti. İşte 2023'ün ilk haftalarında sürücülere verdiği bu vakit dolacak ve eğer eski sürücü belgenizle araç kullanırken yakalanırsanız belirli bir ceza ödemeniz gerekecek.

takvim.com.tr
03.12.2022 14:18 - Son Güncelleme: 03.12.2022 14:18
1 Ocak 2023 tarihine aman dikkat! Ehliyeti olanlar bu haberi okusun! Trafiğe çıktığınız an...

Şayet ehliyetinizi yenilemeyi unuttuysanız ceza ödememek için bir an evvel randevu alıp ehliyetinizi yeniletmenizi öneririz. Yenileme bağlamında az bir vakit kaldığından ötürü kurumlarda kuyruklar oluşacağı öngörülüyor. Daha çok bekletmeden işleminizi yapmanız sizin için daha avantajlı olacaktır.

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1 Ocak 2023 tarihine aman dikkat! Ehliyeti olanlar bu haberi okusun! Trafiğe çıktığınız an...

Sürücü Belgesi Nasıl Değiştirilir

Sürücü belgenizi değiştirmek bağlamında ilk olarak randevu almanız gereklidir. Bunun 199 numaralı mobil program telefonunu arayabilir veya nvi.gov.tr sitesini kullanabilmeniz mümkün.

1 Ocak 2023 tarihine aman dikkat! Ehliyeti olanlar bu haberi okusun! Trafiğe çıktığınız an...

Yönergeleri izlerseniz süratlice randevunuzu oluşturabilirsiniz. Sonrasında belge yenilemesi bağlamında birtakım harçlar yatırmanız lazımdır.

1 Ocak 2023 tarihine aman dikkat! Ehliyeti olanlar bu haberi okusun! Trafiğe çıktığınız an...

Bunlar 13 TL kâğıt bedeli, 2 TL vakıf payı ve belge türüne göre değişen sürücü belgesi harcıdır.

1 Ocak 2023 tarihine aman dikkat! Ehliyeti olanlar bu haberi okusun! Trafiğe çıktığınız an...

Artık yeni sürücü belgenizi almaya hazırsınız. Tek yapmanız gereken sizden istenen şahsi verileri sizinle ilgilenen müşteri temsilcilerine söylemek ve fotoğrafınızı teslim etmek.

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