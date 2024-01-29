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Emekli aylığını yükseltmede kritik detaylar! Tavandan prim maaşı ne kadar etkiler?

Geçmişi asgari ücretten gelen bir kişi sonraki yıllarda tavan kazançtan prim yatırırsa ilerde alacağı emekli
ayılığını 20 bin liranın üzerine çıkarabilir. Prime esas kazancı SGK'ya yüksek bildirenin maaşı da artar. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 29 Ocak 2024, 06:36 Güncelleme 29 Ocak 2024, 06:37
Emekli aylığını yükseltmede kritik detaylar! Tavandan prim maaşı ne kadar etkiler? 1

Emekli aylığı, çalışma süresi, prime esas kazanç, yıl içindeki zamlar, enflasyonla beraber dilekçe tarihine göre artırılabilir. Emekli aylığı, çalışanın ortalama aylık kazancı ile aylık bağlama oranının çarpımı sonucunda bulunan tutar olup bunda prime esas kazanç önemli rol oynuyor. Aylık bağlama oranı ise sigortalının malullük, yaşlılık, ölüm sigortalarında toplam prim ödeme gün sayısının her 360 günü için yüzde 2 uygulanıyor.

Emekli aylığını yükseltmede kritik detaylar! Tavandan prim maaşı ne kadar etkiler? 2

İşçi, memur, esnaf statüsünden emekli olup destek primi ödeyerek çalışmaya devam edenlerin aylıklarını artırması için çeşitli formüller bulunuyor. Geçmişi asgari ücretten gelen bir kişi sonraki yıllarda tavan kazançtan prim yatırırsa ilerde alacağı emekli ayılığını 20 bin liranın üzerinde de artırabilir.

Emekli aylığını yükseltmede kritik detaylar! Tavandan prim maaşı ne kadar etkiler? 3

Farklı sosyal güvenlik statülerinde çalışanların son 3.5 yılda SSK'dan emekli olması halinde kazancı da yükselir. Bu yıl için SSK'lı çalışan için asgari prim tutarı 7 bin 500 lira olup, azami prim tutarı da 56 bin 257 lira. İster SSK'lı olsun ister Bağ-Kur'lu primini tavandan SGK'ya kazan bildirenlerin her ay için ileride alacakları aylık da artar. Emekli olduktan sonra aylığını kestirip çalışmaya devam edenler ise aylığını yükseltebilir. Emekli aylığını artırma, kök aylık hesabı ve yeni zamda merak edilen soruların yanıtları şöyle:

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