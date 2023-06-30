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Fırsatçıları köşeye sıkıştıracak adım! Bakanlık 'site aidatları' için harekete geçiyor

Fırsatçıları köşeye sıkıştıracak bir adım geliyor. Asgari ücret zammının ardından site yöneticileri aidatlara fahiş ara zamlar yapmaya başladı. Bakanlık haksız artışların peşine düşerken fahiş zam yapan yöneticilere dava da açılabilecek, görevden alınabilecek. İşte detaylar...

30.06.2023 07:26 - Son Güncelleme: 30.06.2023 07:26
Fırsatçıları köşeye sıkıştıracak adım! Bakanlık ’site aidatları’ için harekete geçiyor

Çevre Şehircilik ve İklim değişikliği bakanlığı fırsatçılara tırpan vuracak! Son dönemde çıldıran site aidatları asgari ücret zammı ile yeniden gündeme geldi. Site yönetimleri maaş artışlarının hemen ardından aidatlara "ara zam" kararları almaya başladı.

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Fırsatçıları köşeye sıkıştıracak adım! Bakanlık ’site aidatları’ için harekete geçiyor

FIRSATÇILAR ASGARİ ÜCRET ORANININ ÜZERİNDE ZAM YAPTI!

Yasal olarak kiralar ve aidatlar yıllık olarak belirlense de birçok yönetim bu ay itibarıyla zamlı aidatlara geçiş yaptı. Bazı site yöneticilerinin ise asgari ücrete yapılan zammın çok üstüne çıkarak aidatları yüzde 70'e varan oranlarda artırdı. Bazı lüks sitelerde kira ile aidatlar neredeyse eşit hale geldi.

Fırsatçıları köşeye sıkıştıracak adım! Bakanlık ’site aidatları’ için harekete geçiyor

Son dönemde kâr amacı güden şirketler gibi yönetilmeye başlanan siteler rant kapısı olmaya başladı.

Fırsatçıları köşeye sıkıştıracak adım! Bakanlık ’site aidatları’ için harekete geçiyor

Milyonlarca lirayı yöneten site başkanları keyfi kararlarla aidatların artmasına neden oluyor. Sadece İstanbul'da değil ülkenin her bir şehrinde benzer sorunlar yaşanıyor. Bakanlık ise yeniden harekete geçti.

Fırsatçıları köşeye sıkıştıracak adım! Bakanlık ’site aidatları’ için harekete geçiyor

ENFLASYON DIŞINDA ZAM YAPILAMAYACAK

Site aidatlarına ilişkin hazırlanan proje kapsamında, bütün site yönetimlerinin profesyonel şirketler tarafından yönetilmesi gündemde. Buna ek olarak apartman yöneticileri sınavlara tabi tutulacak. Aidatlara enflasyon dışında zam yapılamayacak.

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