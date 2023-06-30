Fırsatçıları köşeye sıkıştıracak adım! Bakanlık 'site aidatları' için harekete geçiyor
Fırsatçıları köşeye sıkıştıracak bir adım geliyor. Asgari ücret zammının ardından site yöneticileri aidatlara fahiş ara zamlar yapmaya başladı. Bakanlık haksız artışların peşine düşerken fahiş zam yapan yöneticilere dava da açılabilecek, görevden alınabilecek. İşte detaylar...
30.06.2023 07:26 - Son Güncelleme: 30.06.2023 07:26
FIRSATÇILAR ASGARİ ÜCRET ORANININ ÜZERİNDE ZAM YAPTI!
Yasal olarak kiralar ve aidatlar yıllık olarak belirlense de birçok yönetim bu ay itibarıyla zamlı aidatlara geçiş yaptı. Bazı site yöneticilerinin ise asgari ücrete yapılan zammın çok üstüne çıkarak aidatları yüzde 70'e varan oranlarda artırdı. Bazı lüks sitelerde kira ile aidatlar neredeyse eşit hale geldi.