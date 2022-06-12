1 ay süre var! İslam Memiş son dakika dolar altın yorumları: ’Hem gram altın hem de döviz kurları düşecek!’ Sonu yıkım kıyamet! 900 seviyeleri...

Yatırımcılar, altın fiyatlarına dair inişli çıkışlı grafiğin devam edip etmeyeceğini merak ederken, piyasalarda riskten kaçınma aracı olarak öne çıkan altına dair 2 kritik ilerleme kendini gösteriyor. Altın ve Para Piyasaları Eksperi İslam Memiş, altın dolar tahmini ve analizlerini paylaştı. Memiş, "Bence bir ay gibi bir süreç beklemek lazım, bir düşüş öngörüyorum hem gram altında hem döviz kurlarında" ifadelerine yer verdi. Peki, altın ve dolar düşecek mi, yükselecek mi? İşte son dakika açıklamalar!