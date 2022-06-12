1 ay süre var! İslam Memiş son dakika dolar altın yorumları: 'Hem gram altın hem de döviz kurları düşecek!' Sonu yıkım kıyamet! 900 seviyeleri...
Altın ve Para Piyasaları Eksperi İslam Memiş, hem ons altın hem de gram altın üstüne değerlendirme yaparak, altın fiyatları ve döviz kuru hakkında tahmininde bulundu. Yatırımcılar, "Gram altın fiyatları bugün ne kadar, altın fiyatları yükselecek mi düşecek mi" sorularına cevap arayarak son dakika altın yorumları ve altın gelişmelerine odaklandı. Altın ve Para Piyasaları Eksperi İslam Memiş hem dolar hem de gram altın üstüne değerlendirmelerde bulunarak, fiyatların gidişatıyla alakalı tahmininde bulundu. Peki, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? İşte güncel rakamlar ve İslam Memiş son dakika yorumları!
Yatırımcılar, altın fiyatlarına dair inişli çıkışlı grafiğin devam edip etmeyeceğini merak ederken, piyasalarda riskten kaçınma aracı olarak öne çıkan altına dair 2 kritik ilerleme kendini gösteriyor. Altın ve Para Piyasaları Eksperi İslam Memiş, altın dolar tahmini ve analizlerini paylaştı. Memiş, "Bence bir ay gibi bir süreç beklemek lazım, bir düşüş öngörüyorum hem gram altında hem döviz kurlarında" ifadelerine yer verdi. Peki, altın ve dolar düşecek mi, yükselecek mi? İşte son dakika açıklamalar!
Altın ve dolarda düşüş sürerken Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten kritik açıklamalar geldi. Türkiye ile Venezuela arasındaki ilişkiye dikkat çeken İslam Memiş, Venezuela'nın altınını fiziki olarak koruyan tek ülke olduğunun altını çizerek bunun iyi bir fırsat olduğunu söyledi.
Türkiye'nin sıcak paraya ihtiyacının olduğunu söyleyen İslam Memiş, Venezuela ile atılan adımların altın fiyatlarındaki yükselişlerin söneceğini belirtti.
Altın fiyatlarındaki hareketlilik sürüyor. Gram altın 1000 TL'nin üzerine çıkarken, çeyrek altın 1650 liraya kadar dayandı. Piyasalarla ilgili değerlendirmelerde bulunan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, Türkiye ile Venezuela arasındaki ilişkiye dikkat çekti.
Venezuela'nın fiziki olarak elinde altın tutan tek ülke olduğunu belirten İslam Memiş, bunun kaçınılmaz bir fırsat olduğunu söyledi. Peki altın fiyatlarında son durum ne? Altın fiyatları düşer mi? Dolarda beklenti ne? İşte İslam Memiş'in dikkat çeken açıklamaları…