⚡1 ay önce böyle bir şey yoktu! Altın fiyatı tahmini ters düz etti! Çok önemli kritik eşiğe gelindi! Altın fiyatlarında o tarih verildi!

ONS ALTIN BU HAFTA NE KADAR OLUR?

Altın fiyatlarının haftalık tahminlerini de aktaran Christopher Lewis, "Ons altında bu hafta büyük fiyat düşüşleri olacağını düşünmüyorum. Savaş riski halen daha devam ediyor. Ons altın gene 2.000 Dolar noktasını aşmayı bu hafta da deneyecektir. Bu mümkün bir ihtimaldir ve gerçekleşebilir. Fakat mühim olan o noktaya yükseldikten sonra kalıcı olabilecek mi? Bu hususta kaygılerim var." ifadelerini kullandı.