⚡1 ay önce böyle bir şey yoktu! Altın fiyatı tahmini ters düz etti! Çok önemli kritik eşiğe gelindi! Altın fiyatlarında o tarih verildi!
⚡Çok önemli kritik eşiğe gelindi! Altın fiyatlarında o tarih verildi! Altın piyasasında son dönemlerde çok geniş bir bant aralığında fiyatlama ortaya geliyor. Bu fiyatlamada yönün ne tarafa kayacağının net bir şekilde belli olmamasından ötürü da yatırımcılar karar vermekte zorlanıyorlar. Küresel altın piyasasının mühim analistlerinden gösterilen Christopher Lewis ise haftalık altın analizini açıkladı. Bu hafta altın fiyatlarında hangi hareketler görülebilecek, haftanın kritik seviyeleri neler olacak? Ayrıca altın fiyatlarında yükseliş yaşanacak beklentisi olan yatırımcılar giriş için alım fırsatı kollarken konu hakkında çok konuşulacak açıklamalardan biri de Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş tarafından yapıldı.
Küresel altın piyasasının tecrübeli analistlerinden Christopher Lewis altın fiyatlarına dair haftalık öngörüsünü açıkladı. Altın bu hafta hangi seviyeleri görecek, ons altın ne kadar olacak? Öte yandan Altın ve Para Piyasaları Eksperi İslam Memiş dolar kuru ve altın fiyatları ile ilgili yeni yorumlarını açıkladı. İslam Memiş altın yorumu 2022, son dolar tahmini, dolar düşecek mi, ne olur?
ONS ALTIN 2.000 DOLAR OLUR MU?
Altın pazarında kritik seviyeler bulunduğunu bildiren Christopher Lewis, "Ons altın 1.890 Dolar oranına ulaşmak amacıyla çok sert hareket etti ve bu da bir kaygı yarattı. Fakat şu anda düşüş trendi gibi bir hal var diyemeyiz. Ons altının 2.000 Dolar oranına dönmek amacıyla direndiğini düşünüyorum." dedi.
Ons altında 1.880 Dolar noktasının bir felaket senaryosu olma mümkünlığını bildiren Christopher Lewis, "Eğer ons altın 1.880 Dolar noktasının aşağısına düşerse o vakit altın pazarı amacıyla problem başlayacaktır. ABD dolarına ve enflasyonuna göre hareket eden bir pazardan bahsediyoruz. Bundan ötürü ilerlemeleri doğru analiz etmek gerekiyor. Şu anda doruk yapmaya niyetli bir pazar altın pazarı. Fakat bütün pazarlarda bulunduğu gibi altın pazarında da hedefle gerçekleşenin değişik olabileceği unutulmamalıdır." ifadelerini kullandı.
ALTIN FİYATLARI HANGİ ŞARTLARDA DÜŞER?
Altının düşüş mümkünlığını de değerlendiren Christopher Lewis, "Altın pazarında fiyat düşüşlerinin gerçekleşmesi amacıyla birtakım şartlar gerekiyor. Örneğin Ukrayna ile Rusya arasında bir uyuşma yapılırsa altın fiyatları düşer. Zira faiz artırımları da altının gösterişine vuruş vuran ilerlemeler oluyor. FED'in Mayıs ayında gerçekleştireceği toplantıda 50 baz puanlık bir faiz artışı gerçekleştireceğina dari beklentinin yarı yarıya arttığını da not olarak düşelim. Altın amacıyla oynak fiyatlamaların bulunduğu bir haftaya daha devam edeceğiz." dedi.
ONS ALTIN BU HAFTA NE KADAR OLUR?
Altın fiyatlarının haftalık tahminlerini de aktaran Christopher Lewis, "Ons altında bu hafta büyük fiyat düşüşleri olacağını düşünmüyorum. Savaş riski halen daha devam ediyor. Ons altın gene 2.000 Dolar noktasını aşmayı bu hafta da deneyecektir. Bu mümkün bir ihtimaldir ve gerçekleşebilir. Fakat mühim olan o noktaya yükseldikten sonra kalıcı olabilecek mi? Bu hususta kaygılerim var." ifadelerini kullandı.